TSV Neckartailfingen: „Besser als erwartet“

Der FuPa-Teamcheck beleuchtet die Hinrunde des TSV Neckartailfingen in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Mehmet Ural, FuPa-Verantwortlicher des Vereins, spricht über einen besseren Saisonverlauf als erwartet, Verletzungspech, ambitionierte Ziele und die Vorbereitung nach der Winterpause.
Die Mannschaft hat eine „sechs Wochen Pause“ eingelegt. In dieser Zeit nahm der TSV Neckartailfingen „an drei Hallenturnieren teil“. Der offizielle Start in die Vorbereitung erfolgt „ab dem 26.01“.
Das bisherige Abschneiden fällt positiv aus. Mehmet Ural bewertet den Verlauf der Hinrunde schlicht als „besser als erwartet“. Die Mannschaft habe sich stabil präsentiert und insgesamt überzeugt.
Besonders hervorgehoben wird der Auftakt in die Runde. „Wir haben nach einem schlechten Sennerpokal-Turnier sehr gut in die Runde gestartet“, heißt es rückblickend. Dieser Start habe den Grundstein für die positive Entwicklung gelegt.
Probleme ergaben sich vor allem durch „unglückliche Verletzungen, die die Kaderbreite beeinflusst haben“. Diese Ausfälle erschwerten es, konstant mit voller Besetzung zu agieren.
Die Zielsetzung für den weiteren Saisonverlauf ist klar formuliert: „Wir wollen in die Top 5 und schönen Fußball spielen.“ Leistung und Attraktivität sollen dabei Hand in Hand gehen.
Im Kader gab es mehrere Abgänge. Luis Guillen und Timo Emer wechselten zum 1. FC Frickenhausen. Pascal Wolfer schloss sich dem TV Unterboihingen an, Poly Deliannidis wechselte zum SV Bonlanden.
In der Prognose zur Liga sieht Mehmet Ural den VfB Neuffen und den TSV Altdorf als prägende Mannschaften im Titel- und Tabellenkellerkampf.