TSV Neckartailfingen: „Besser als erwartet“

– Foto: Ralf Just

Der FuPa-Teamcheck beleuchtet die Hinrunde des TSV Neckartailfingen in der Kreisliga A2 Neckar/Fils. Mehmet Ural, FuPa-Verantwortlicher des Vereins, spricht über einen besseren Saisonverlauf als erwartet, Verletzungspech, ambitionierte Ziele und die Vorbereitung nach der Winterpause.

Winterpause und Vorbereitung Die Mannschaft hat eine „sechs Wochen Pause“ eingelegt. In dieser Zeit nahm der TSV Neckartailfingen „an drei Hallenturnieren teil“. Der offizielle Start in die Vorbereitung erfolgt „ab dem 26.01“. Saisonverlauf über den Erwartungen Das bisherige Abschneiden fällt positiv aus. Mehmet Ural bewertet den Verlauf der Hinrunde schlicht als „besser als erwartet“. Die Mannschaft habe sich stabil präsentiert und insgesamt überzeugt.

Gelungener Start nach Rückschlag Besonders hervorgehoben wird der Auftakt in die Runde. „Wir haben nach einem schlechten Sennerpokal-Turnier sehr gut in die Runde gestartet“, heißt es rückblickend. Dieser Start habe den Grundstein für die positive Entwicklung gelegt. Verletzungspech als Hemmnis Probleme ergaben sich vor allem durch „unglückliche Verletzungen, die die Kaderbreite beeinflusst haben“. Diese Ausfälle erschwerten es, konstant mit voller Besetzung zu agieren.