TSV Nandlstadt verliert 1:4 gegen Attaching und rutscht tiefer ab

Vergeblich gestreckt: Matthias Köckeis (blaues Dress) erzielte zwar das zwischenzeitliche 1:1 für Nandlstadt, am Ende standen die Hallertauer aber mit leeren Händen da. – Foto: Lehmann

Die Niederlage war die dritte in diesem Jahr für Nandlstadt. Attaching feierte dagegen den vierten Sieg im fünften Spiel 2026.

Jetzt auch noch ein 1:4 (1:2) gegen den BC Attaching: Für die Fußballer des TSV Nandlstadt wird die Luft im Tabellenkeller der Kreisliga 2 immer dünner. Dafür haben die Gäste aus der Domstadt einen Lauf: Mit dem vierten Sieg im fünften Ligaspiel 2026 dürfte sich die Mannschaft aller Abstiegssorgen entledigt haben.

Entsprechend zufrieden war BCA-Coach Stephan Fürst am Freitagabend nach der Begegnung in der Hallertau: „Wir sind auf dem richtigen Weg“, sagte Fürst. „Das war heute ein absolut verdienter Sieg.“ Andreas Buchberger, der Spielertrainer der Nandlstädter, der das Match wegen einer Sperre von jenseits der Bande verfolgte, sprach hinterher nüchtern von einer gerechtfertigten Schlappe. Man habe zu viele personelle Ausfälle gehabt. Unter anderem fehlten vier etatmäßige Abwehrspieler und Stammkeeper Lukas Schütt.

Dabei sah es im ersten Durchgang zunächst noch danach aus, als könnten die Hausherren mit den Attachingern mithalten. Lukas Ederer hatte den BCA zwar nach einer Ecke in Führung geköpft (8.), aber Mitte der ersten Halbzeit konnte der TSV Nandlstadt egalisieren: Matthias Köckeis staubte nach einem Freistoß zum 1:1 ab (22.). Doch Attaching hatte noch vor dem Pausenpfiff den alten Abstand wiederhergestellt: Nachdem TSV-Schlussmann Phillipp Achilles das Leder nicht hatte festhalten können, stocherte Lukas Huber das Spielgerät über die Linie (38.).

Nach dem Seitentausch ging es dann ratzfatz und wohl zu schnell für die Herren in den blauen Jerseys. Denn innerhalb kürzester Zeit war die Messe gelesen: Erst drosch Franz Gamperl die Kugel nach einem Pass in den Rückraum in die Maschen (50.), ehe nur eine Minute später Saamtou Koussetou einen feinen Alleingang mit dem 4:1 krönte (51.). Zwischenzeitlich hatte Lukas Rieder für Nandlstadt die große Chance zu verkürzen, traf jedoch nur den Pfosten. So müssen die Hallertauer nun schleunigst schauen, dass sie nach der dritten Niederlage in diesem Kalenderjahr die Trendwende einläuten.