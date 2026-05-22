TSV Nandlstadt braucht Sieg gegen FC Lengdorf – sonst droht der direkte Abstieg

Die Fußballer des TSV Nandlstadt empfangen am Freitag den FC Lengdorf. Nur über die Relegation können sie noch den Klassenerhalt schaffen.

Es ist, um mal einen Western-Vergleich heranzuziehen, fast schon ihre letzte Patrone. Am Freitagabend (19 Uhr) eröffnen die Fußballer des TSV Nandlstadt mit einem Heimspiel gegen den FC Lengdorf den vorletzten Spieltag in der Kreisliga 2. Und wollen die Holledauer nicht als zweiter Absteiger – nach dem FC Eitting – dastehen, benötigen sie zwingend einen Sieg.

„Das ist unsere letzte Chance“, weiß auch Abteilungsleiter Sebastian Löffler. Nachdem er vor ein paar Wochen noch die Zusatzspiele um jeden Preis vermeiden wollte, stellt er inzwischen etwas humorvoll fest: „So eine Relegation ist schon etwas Schönes.“ Zumal die Nandlstädter sich nur noch auf diesem Weg für die Kreisliga-Spielzeit 2026/27 qualifizieren können.

Dafür muss jedoch erst einmal ein Sieg gegen Lengdorf her. Und auch in der Woche drauf, wenn‘s ausgerechnet gegen die im Meisterschaftsrennen steckenden Kranzberger geht, muss aus TSV-Sicht gepunktet werden. Dem nicht genug. Schützenhilfe brauchen die Hallertauer ebenfalls noch für die Mission Klassenerhalt.

Die Buchberger-Mannen haben in den vergangenen Wochen und Monaten einfach zu sehr nachgelassen. Vor allem in der Phase, als der Coach (sieben Wochen lang) fehlte. Lange stand der TSV über dem Strich, mittlerweile ist man jedoch Vorletzter. Der Freitagsgegner ist Löffler „fast schon egal“. Ein Vorteil könnte aber sein, dass Lengdorf am vergangenen Spieltag den Klassenerhalt fix gemacht hat. Trotzdem muss nun die letzte TSV-Patrone zünden. High Noon also in der Holledau, um in der Fußball-Western-Welt zu bleiben.