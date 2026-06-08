TSV Mutlangen glänzt, Viktoria Wasseralfingen jubelt, Türkspor top

Vor 150 Zuschauern feierte der 1. FC Stern Mögglingen einen klaren Heimsieg. Oliver Kuhn brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Dennis Buchhauser in der 44. Minute auf 2:0. Tim Wiedmann sorgte in der 68. Minute für die Vorentscheidung. Dennis Buchhauser stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 77. Minute den 4:0-Endstand her.

TSB Schwäbisch Gmünd – SG Bettringen II 5:3

Der TSB Schwäbisch Gmünd legte den Grundstein für den Erfolg bereits in der ersten Halbzeit. Enes Yazan traf in der 7. und 18. Minute zum frühen 2:0. Ersin Göküzüm erhöhte in der 25. Minute auf 3:0, ehe Gian Piero Falcone in der 35. Minute das 4:0 erzielte. Bugru-Yakup Kaya verkürzte in der 39. Minute auf 1:4, doch Gian Piero Falcone stellte in der 40. Minute den Fünf-Tore-Vorsprung wieder her. Nach der Pause verkürzten Moritz Schabel in der 60. Minute und Bugru-Yakup Kaya in der 61. Minute auf 3:5, mehr gelang den Gästen jedoch nicht mehr.

SV Hussenhofen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 0:4

Die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg setzte sich nach einer torlosen ersten Halbzeit deutlich durch. Tim Oster erzielte in der 48. Minute die Führung. Sascha Munz erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Nur drei Minuten später traf Tom-Noah Klink zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Daniel Richter in der 84. Minute mit dem Treffer zum 4:0.

1. FC Eschach – TSV Mutlangen 1:7

Der TSV Mutlangen feierte einen Kantersieg. Sebastian Steinke brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, Sinan Keskin erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Egzon Zejnulahi traf in der 36. und 51. Minute. Fabian Nagel stellte in der 57. Minute auf 5:0. Dennis Buchmann erhöhte in der 70. Minute auf 6:0. Sebastian Steinke erzielte in der 81. Minute seinen zweiten Treffer zum 7:0. Den Ehrentreffer für den 1. FC Eschach markierte Lukas Stoll in der 86. Minute.

FC Schechingen – TSV Waldhausen 2:1

Vor 73 Zuschauern drehte der FC Schechingen die Partie in der Schlussphase. Luca Brecht brachte den TSV Waldhausen bereits in der 5. Minute in Führung. Andreas Herr glich in der 36. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, verwandelte Andreas Herr in der 90. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer.

TSV Großdeinbach – TV Herlikofen 3:3

Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Remis. Elvan Beyer brachte den TSV Großdeinbach in der 10. Minute in Führung. Marlon Großmann glich in der 12. Minute aus und brachte die Gäste in der 64. Minute mit 2:1 in Front. Nico Frank stellte in der 66. Minute den Ausgleich her. Andre Simon erzielte in der 68. Minute das 3:2 für den TV Herlikofen. Dominic Melcher sicherte dem TSV Großdeinbach mit seinem Treffer in der 79. Minute noch das 3:3.

FC Spraitbach – SGM Lautern-Essingen 0:3

Die SGM Lautern-Essingen gewann souverän beim FC Spraitbach. Jannik Gröner erzielte in der 12. Minute das 1:0. Daniel Dambacher erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Dominik Gebel sorgte in der 58. Minute für den 3:0-Endstand. Für die Gastgeber verschlechterte sich die Situation zusätzlich durch die Rote Karte für Kevin Schuster in der 61. Minute.

TSV Heubach – TV Heuchlingen 2:2

Vor 70 Zuschauern trennten sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden. Bilal Semmo brachte den TSV Heubach in der 16. Minute in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Philipp Köhnlein in der 45.+3 Minute aus. Marcel Wöller drehte die Partie in der 48. Minute zugunsten des TV Heuchlingen. Toni Riggio sorgte in der 80. Minute mit seinem Treffer zum 2:2 für die Punkteteilung.