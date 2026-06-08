TSV Mutlangen glänzt, Viktoria Wasseralfingen jubelt, Türkspor top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
+++
+++
1. FC Stern Mögglingen – TV Straßdorf 4:0
Vor 150 Zuschauern feierte der 1. FC Stern Mögglingen einen klaren Heimsieg. Oliver Kuhn brachte die Gastgeber bereits in der 9. Minute in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Dennis Buchhauser in der 44. Minute auf 2:0. Tim Wiedmann sorgte in der 68. Minute für die Vorentscheidung. Dennis Buchhauser stellte mit seinem zweiten Treffer des Tages in der 77. Minute den 4:0-Endstand her.
TSB Schwäbisch Gmünd – SG Bettringen II 5:3
Der TSB Schwäbisch Gmünd legte den Grundstein für den Erfolg bereits in der ersten Halbzeit. Enes Yazan traf in der 7. und 18. Minute zum frühen 2:0. Ersin Göküzüm erhöhte in der 25. Minute auf 3:0, ehe Gian Piero Falcone in der 35. Minute das 4:0 erzielte. Bugru-Yakup Kaya verkürzte in der 39. Minute auf 1:4, doch Gian Piero Falcone stellte in der 40. Minute den Fünf-Tore-Vorsprung wieder her. Nach der Pause verkürzten Moritz Schabel in der 60. Minute und Bugru-Yakup Kaya in der 61. Minute auf 3:5, mehr gelang den Gästen jedoch nicht mehr.
SV Hussenhofen – SGM Alfdorf/Hintersteinenberg 0:4
Die SGM Alfdorf/Hintersteinenberg setzte sich nach einer torlosen ersten Halbzeit deutlich durch. Tim Oster erzielte in der 48. Minute die Führung. Sascha Munz erhöhte in der 58. Minute auf 2:0. Nur drei Minuten später traf Tom-Noah Klink zum 3:0. Den Schlusspunkt setzte Daniel Richter in der 84. Minute mit dem Treffer zum 4:0.
1. FC Eschach – TSV Mutlangen 1:7
Der TSV Mutlangen feierte einen Kantersieg. Sebastian Steinke brachte die Gäste in der 22. Minute in Führung, Sinan Keskin erhöhte in der 25. Minute auf 2:0. Egzon Zejnulahi traf in der 36. und 51. Minute. Fabian Nagel stellte in der 57. Minute auf 5:0. Dennis Buchmann erhöhte in der 70. Minute auf 6:0. Sebastian Steinke erzielte in der 81. Minute seinen zweiten Treffer zum 7:0. Den Ehrentreffer für den 1. FC Eschach markierte Lukas Stoll in der 86. Minute.
FC Schechingen – TSV Waldhausen 2:1
Vor 73 Zuschauern drehte der FC Schechingen die Partie in der Schlussphase. Luca Brecht brachte den TSV Waldhausen bereits in der 5. Minute in Führung. Andreas Herr glich in der 36. Minute per Foulelfmeter zum 1:1 aus. Als vieles auf ein Unentschieden hindeutete, verwandelte Andreas Herr in der 90. Minute einen weiteren Foulelfmeter zum 2:1-Siegtreffer.
TSV Großdeinbach – TV Herlikofen 3:3
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Remis. Elvan Beyer brachte den TSV Großdeinbach in der 10. Minute in Führung. Marlon Großmann glich in der 12. Minute aus und brachte die Gäste in der 64. Minute mit 2:1 in Front. Nico Frank stellte in der 66. Minute den Ausgleich her. Andre Simon erzielte in der 68. Minute das 3:2 für den TV Herlikofen. Dominic Melcher sicherte dem TSV Großdeinbach mit seinem Treffer in der 79. Minute noch das 3:3.
FC Spraitbach – SGM Lautern-Essingen 0:3
Die SGM Lautern-Essingen gewann souverän beim FC Spraitbach. Jannik Gröner erzielte in der 12. Minute das 1:0. Daniel Dambacher erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Dominik Gebel sorgte in der 58. Minute für den 3:0-Endstand. Für die Gastgeber verschlechterte sich die Situation zusätzlich durch die Rote Karte für Kevin Schuster in der 61. Minute.
TSV Heubach – TV Heuchlingen 2:2
Vor 70 Zuschauern trennten sich beide Mannschaften mit einem Unentschieden. Bilal Semmo brachte den TSV Heubach in der 16. Minute in Führung. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit glich Philipp Köhnlein in der 45.+3 Minute aus. Marcel Wöller drehte die Partie in der 48. Minute zugunsten des TV Heuchlingen. Toni Riggio sorgte in der 80. Minute mit seinem Treffer zum 2:2 für die Punkteteilung.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
SV Kerkingen – Sportfreunde Rosenberg 4:1
Der SV Kerkingen setzte sich mit 4:1 gegen die Sportfreunde Rosenberg durch. Adrian Leib brachte die Gastgeber in der 14. Minute mit 1:0 in Führung. Andreas Greiner glich für Rosenberg in der 18. Minute zum 1:1 aus. Noch vor der Pause stellte Julian Saur mit seinem Treffer in der 38. Minute auf 2:1. Lange blieb es bei diesem Spielstand, ehe erneut Julian Saur in der 80. Minute auf 3:1 erhöhte. Marian Krisch sorgte schließlich in der 83. Minute für den 4:1-Endstand.
TSV Westhausen – SC Unterschneidheim 2:1
Der TSV Westhausen gewann sein Heimspiel gegen den SC Unterschneidheim mit 2:1. Max Geiger erzielte in der 32. Minute die Führung für Westhausen. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Leo Seckler in der 45. Minute der Ausgleich zum 1:1. Die Entscheidung fiel in der Schlussphase, als Jonas Pfliegner in der 84. Minute den Siegtreffer zum 2:1 markierte.
TSV Adelmannsfelden – SV Jagstzell 1:3
Der SV Jagstzell nahm mit einem 3:1-Erfolg die Punkte beim TSV Adelmannsfelden mit. Max Rettenmeier brachte die Gäste in der 52. Minute in Führung. Antonio Saveski erhöhte nur drei Minuten später in der 55. Minute auf 2:0. Robin Riek verkürzte in der 59. Minute auf 1:2 und hielt die Partie offen. Erst in der 89. Minute sorgte Luca Milz mit dem Treffer zum 3:1 für die endgültige Entscheidung.
SGM Rindelbach/Neunheim – SV Pfahlheim 1:2
Die SGM Rindelbach/Neunheim unterlag dem SV Pfahlheim mit 1:2. Carlos Tobler brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute in Führung. Tim Häußler stellte in der 30. Minute den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel gelang Felix Seckler in der 65. Minute der Treffer zum 2:1 für Pfahlheim, der zugleich den Endstand bedeutete.
FC Ellwangen – SG Eigenzell-Ellenberg 6:2
Der FC Ellwangen feierte einen deutlichen 6:2-Heimsieg gegen die SG Eigenzell-Ellenberg. Efendi Erol traf in der 9. Minute zum 1:0, ehe Hannes Vogler in der 14. Minute zum 1:1 ausglich. Efendi Erol stellte in der 17. Minute die Führung wieder her. Yvan Funk erhöhte in der 24. Minute auf 3:1. Daniel Gaugler verkürzte in der 43. Minute auf 2:3. Direkt nach Wiederbeginn sorgte Kadir Ciraci mit Treffern in der 47. und 49. Minute für klare Verhältnisse. Den Schlusspunkt setzte Fabian Mayr mit einem Foulelfmeter in der 67. Minute zum 6:2.
FV Viktoria Wasseralfingen – TSG Abtsgmünd 4:1
Die FV Viktoria Wasseralfingen gewann mit 4:1 gegen die TSG Abtsgmünd. Cemal Krasniqi brachte sein Team in der 25. Minute in Führung und erhöhte in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+3) auf 2:0. Jonas Höcherl traf in der 51. Minute zum 3:0. Mit seinem dritten Treffer des Tages stellte Cemal Krasniqi in der 64. Minute auf 4:0. Nico Rahmig gelang in der 75. Minute noch das Ehrentor für die Gäste.
FSV Zöbingen – SV Lauchheim 4:3
Vor 130 Zuschauern gewann der FSV Zöbingen ein torreiches Spiel gegen den SV Lauchheim mit 4:3. Felix Lutz brachte die Gäste bereits in der 2. Minute in Führung. Gabriel Gruber glich in der 9. Minute aus, ehe Jona Maile in der 17. Minute das 2:1 für Lauchheim erzielte. Gabriel Gruber traf in der 36. Minute erneut zum 2:2 und brachte Zöbingen in der 50. Minute mit 3:2 erstmals in Führung. Doch nur zwei Minuten später stellte Felix Lutz in der 52. Minute auf 3:3. Die Entscheidung fiel in der 78. Minute, als Eugen Konetzky den Treffer zum 4:3-Endstand erzielte.
FC Röhlingen – SGM Fachsenfeld/Dewangen 0:2
Die SGM Fachsenfeld/Dewangen setzte sich auswärts mit 2:0 beim FC Röhlingen durch. Patrick Hassler erzielte in der 27. Minute die Führung für die Gäste. Lange blieb das Spiel offen, ehe Adrian Leis in der vierten Minute der Nachspielzeit (90.+4) den Treffer zum 2:0-Endstand nachlegte.
Hier geht es zur aktuellen Tabelle.
+++
+++
+++
+++