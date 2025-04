TSV musste erneut gegen ihren Angstgegner passen ...... 

Gleich zu Beginn sorgten die Gäste mit zwei Distanzschüssen für eine gewisse Unruhe in der TSV-Abwehr. Doch als sich die Partie etwas beruhigte, kam die SG Mödingen wie aus heiterem Himmel zur 0:1 Führung. Mit einem scheinbar harmlosen 35 Meterschuss von Nico Röhrle hatte TSV-Keeper Andre Lackner so seine Probleme, schon lag die Lederkugel hinter der Linie (25.). In der 32. Minute musste Bäumenheims Abwehrspieler Marius Bucataru für seinen bereits geschlagenen Torhüter auf der Linie klären, und verhinderte das so sichere 0:2. Drei Minuten darauf verzeichneten die Schmuttertaler durch Tim Groschwitz ihre erste Torchance, scheiterte jedoch an der aufmerksamen Gästeabwehr. Zudem kam nun noch das Pech hinzu, dass sich Bäumenheims Sturmspitze Moussa Soumah derart verletzte und ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Nach der Pause versuchten die Hausherren mit einem Torwartwechsel dieses Spiel irgendwie noch zu drehen. Andre Lackner ging in die Sturmmitte, Co-Trainer Leon Utz übernahm nun dessen Part. So gesehen machten die Schwarz-Weißen etwas Druck und kamen durch Lackner (46./70.) und Groschwitz (62.) zu Möglichkeiten, die jedoch allesamt im Sand verliefen. In der Schlussphase übernahmen die Gäste wieder das Kommando und nach einer Unstimmigkeit in der TSV-Abwehr gelang Andreas Richter das vorentscheidende 0:2 (71.). Nunja, somit war im eigentlichem Sinne die Messe gelesen, was zur Folge mit dem 0:3 von Jonas Hördegen seine Richtigkeit hatte (84.). Unmittelbar danach wurde es noch mal hektisch, worauf Tim Groschwitz wegen vermeintlicher SR-Beleidigung mit einer Roten Karte sowie Marco Plhak und Andre Lackner wegen Meckerns mit einer Zehnminutenstrafe des Feldes verwiesen wurden!

Bericht von Baran Wolfgang, TSV1894Bäumenheim