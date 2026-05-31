TSV muss der TSG zur Meisterschaft gratulieren...

Mit fünf Punkten Vorsprung kommt die TSG zum Spitzenspiel der Reserve nach Bernstadt. Man könnte also das Meisterschaftsrennen offen halten mit einem Sieg. Doch Söflingen ist auch gewillt Platz 1 zu verteidigen und beginnt sehr motiviert und aggressiv. Immer wieder schicken sie ihren schnellen Offensivakteur auf Reisen und genau jener verwertet dann zum 0-1 (12.). Der TSV vergibt seine ersten beiden Chancen, kann dann aber per Kopf durch Zeun ausgleichen (25.). Doch die Freude währt nur kurz. Eine Minute später erneut die Führung für die Gäste. In der Folge ist es ein Spiel auf Augenhöhe, in dem sich beide Teams wenig schenken. An diesem Tag besticht Söflingen mit Effizienz und erhöht dann zum 3-1 (70.). Jetzt bräuchte es drei Tore für den TSV, was aber nicht mehr gelingt. Kußmaul, M. lässt mit dem 2-3 nochmal kurz Hoffnung aufkommen (82.), die aber spätestens durch das 2-4 (87.) begraben wird. Glückwunsch an Söflingen zur Meisterschaft in der Reserve.