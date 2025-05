TSV Musberg in Topform: Marius Nita nach Fünferpack Spieler der Woche

In dieser Woche hat sich Marius Nita vom TSV Musberg gegen tausende Konkurrenten aus Württembergs Amateuerfußball durchgesetzt. Beim 6:1-Heimsieg gegen die Sportvg Feuerbach hat der 20-Jährige fünf Tore geschossen. Aufgrund dieser Leistung ist Nita unser Spieler der Woche.

FuPa Württemberg präsentiert den "MVP" – den wertvollsten Spieler – der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐.

FuPa: Beim 6:1-Sieg gegen die Sportvg Feuerbach hast du fünf Tore – darunter einen lupenreinen Hattrick – geschossen: Wie habt ihr nach Abpfiff als Mannschaft gefeiert und wie waren deine Emotionen in der Kabine?

FuPa: Nach einer schwierigen Phase im Winter und Frühling seid ihr gerade wieder in einer bärenstarken Form: Was sind die Gründe für diesen Aufwärtstrend?

Marius Nita: Klar, nach so einem Spiel war die Stimmung in der Kabine natürlich überragend. So ein Ergebnis – und dann noch mit fünf Treffern persönlich – das nimmt man nicht alle Tage mit. Wir haben einfach zusammen gefeiert, ein paar Bierchen getrunken und den Moment genossen. Es war ein Spiel, bei dem alles aufgegangen ist. Für mich war es auch emotional besonders, weil solche Tage einem zeigen, wofür man Woche für Woche auf dem Platz steht.

Marius Nita: Ich denke, es liegt an mehreren Faktoren. Spielerisch haben wir uns in den letzten Wochen definitiv weiterentwickelt – wir treten strukturierter auf und bringen unsere Stärken besser auf den Platz. Gleichzeitig sind wir als Mannschaft enger zusammengerückt, was sich auch im Teamgeist zeigt.

Das Gefüge in der Truppe war eigentlich immer gut – bis auf eine kleine Ausnahme, die nicht ganz so in die Einheit passt. Aber insgesamt merkt man, dass wir jetzt wieder mehr als Kollektiv auftreten, uns gegenseitig pushen und mit mehr Selbstvertrauen in die Spiele gehen. Das zahlt sich aus.

FuPa: Bei solchen Leistungen: Ist man da fast ein wenig traurig, dass die Saison bald zu Ende ist und was ist euer Ziel für die restlichen Spiele?

Marius Nita: Ja, schon ein bisschen. Wenn man gerade so gut in Form ist, würde man am liebsten noch ein paar Wochen dranhängen. Aber genau deshalb wollen wir die letzten Spiele auch richtig nutzen. Unser Ziel ist es, zu zeigen, dass wir mit den Top-Teams der Liga mithalten können – und eigentlich auch hätten oben mitspielen können. Es geht jetzt darum, die Saison mit einem starken Statement zu beenden.

FuPa: Sieben Buden in zwei Spielen: Woher kommt diese neue Torgefahr bei dir (Positionswechsel?) und was sind deine besonderen Stärken als Spieler?

Marius Nita: Ich habe mal wieder im linken Mittelfeld, statt wie zuletzt oft als Linksverteidiger gespielt – das gibt mir natürlich mehr Freiheiten nach vorne. Aber letztlich hängt’s auch mit der starken Unterstützung der Mitspieler zusammen. Meine Stärken liegen vor allem in meiner Physis und meinem linken Fuß – wenn ich da in gute Abschlusspositionen komme, wird’s oft gefährlich.

FuPa: Wer sind deine fußballerischen Vorbilder und was möchtest du in deiner Karriere unbedingt mal erreichen?

Marius Nita: Ein großes Vorbild war für mich immer Zinédine Zidane – diese Eleganz am Ball, das Spielverständnis, das war einfach besonders. Auch Spieler wie Gareth Bale, die über die linke Seite mit Wucht und Technik kommen, fand ich immer inspirierend. In meiner Karriere will ich vor allem das Maximum aus mir rausholen – egal auf welchem Niveau. Mein Ziel ist es, irgendwann auf die Zeit zurückzuschauen und sagen zu können: Ich hab alles gegeben, war ein verlässlicher Teil meines Teams und hatte eine schöne Zeit mit den Mannschaftskollegen.