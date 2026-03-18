TSV Murnau startet mit Derby gegen Habach in die Kreisliga

Überraschende Rückkehr: Camillo Kaspar (l.) läuft in der Rückrunde doch für den TSV Murnau auf, weil der TSV Grünwald eine Frist verpasst hat. – Foto: Andreas Mayr

Nach allem, was Haidl bisher gesehen hat, fehlt seiner Mannschaft vor allem Zeit. „Ich hätte gerne mehr“, scherzt der 41-Jährige, der 20 Jahre im Bezahlfußball verbracht hat. Die größte Baustelle ging er früh an. Bei seiner Ankunft hatte er zwei verschiedene Lager vorgefunden im Dunstkreis von A-Jugend und Reserve. Diese galt es wieder zu vereinen mit einem Extra-Klecks Harmonie. Sein Zwischenfazit nach zwei Monaten: „Ich glaube, dass sich jeder wohlfühlt.“ In Sachen Taktik ist der Mann biegsam, kann prinzipiell jede Art spielen, vom Ballbesitz- bis zum Brechstangen-Fußball. Ihm ist klar: „Man muss die Ausgangslage sehen.“ In beiden Ligen klebt der TSV hinten drin, hat sich den Klassenerhalt mal zwei als übergreifendes Ziel gesetzt. „Wäre vermessen, wenn wir jetzt brutalen Ballbesitz-Fußball spielen.“

Die wilden Wochen der Murnauer Jungdrachen begannen anders als gewünscht. Aus den ersten drei Spielen unter Andreas Haidl holte die U19 nur einen Punkt, verharrt im roten Bereich der A-Junioren-Landesliga. „Der Start hätte besser sein können“, hält der neue Trainer fest. Am heutigen Mittwoch betritt seine Mannschaft nun eine zweite Bühne mit dem Kreisliga-Auftakt gegen den ASV Habach (19.30 Uhr), ein Nachholspiel aus dem Herbst.

Das Zauberwort lautet für ihn „Intensität“ – und alles, was damit einhergeht. Der Fokus richtet sich auf die Defensive, das Zweikampfverhalten und das Umschalten. Murnau soll ein bisschen mehr Männerteam werden, als es das bisher war. Dadurch steigere sich die Wahrscheinlichkeit, zu Erfolgserlebnissen zu kommen, erklärt Haidl. In der aktuellen Lage gibt es keine Schönheitspreise abzustauben – nur Punkte. Die Taktik, sagt der Coach, sei nicht ausschlaggebend. In den nächsten Wochen hängen sich einige Herausforderungen dran. Etwa wie sich die Doppelbelastung mit dem doch recht kleinen Kader steuern lässt. Nur fünf Erwachsene gehören zum Aufgebot der Reserve – Manuel Pratz, Josef Bierling, Dawid Muras, Christoph Stelzl (sein Einsatz heute ist fraglich) und ein schon verloren geglaubter Mann: Camillo Kaspar. Eigentlich wollte er gen Grünwald weiterziehen, weil er bei Murnaus Erster kaum drankam. Doch sein neuer Verein verpasste eine Frist. Der TSV erklärte sich bereit, ihm Unterschlupf zu geben – und so gehört der Münchner weiterhin zum Team, hilft mit bei der Mission Klassenerhalt.

Eine Abenteuerfahrt ist für Haidl auch die Kreisliga 1. In solchen Bereichen hat er praktisch seit Jahrzehnten nicht mehr gecoacht. Er geht die Sache professionell an, hat sich über Habach informiert. „Die Ergebnisse sprechen Bände.“ Unter anderem bezwang der ASV Landesligist Garmisch-Partenkirchen sowie Adlkofen, Tabellenführer einer Kreisliga-Gruppe im Raum Donau-Laaber. Freilich weiß er von der „besonderen Brisanz“ ob der großen Murnauer Vergangenheit mehrerer Spieler samt Trainer Michael Schmid. Im Winter wechselte auch noch Stephan Krug die Seiten. Hinter Habach liegen vier Wochen Vorbereitung, die vor allem für lauter fitte Spieler gesorgt haben. Ähnlich zu Murnau hat sich der ASV ebenfalls auf die Defensive konzentriert. Sonderlich viel Offensivspektakel dürfte also heute Abend nicht zu erwarten sein.