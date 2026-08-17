TSV Murnau siegt auch in Hallbergmoos – Adelwart trifft von der Mittellinie

Lass‘ Dich umarmen: Torschütze Georg Kutter (knieend) wird zum Objekt der Begierde. Auch Trainer Andreas Haidl (3.v.l.) spurtet heran. – Foto: Andreas Mayr

Gegen Wacker schoss Murnau 13 Tore, ganz Bayern staunte. Aber dieser Sieg unter Fluchtlicht war größer. Wacker war kein Gradmesser für das obere Ende der Liga, Hallbergmoos schon. Kein Klub der Klasse fährt solch ein professionelles Programm. Stadionzeitung, Video-Höhepunkte, Leuchttafel für Einwechslungen, eine Armada an Helfern, die den Rasen zur Halbzeit rupft und zupft. Am Flughafen ist alles größer als sonst in der Landesliga. Dieses Selbstverständnis nehmen die Spieler mit auf den Platz. Es gibt Teams, die das an sich heranlassen. Und es gibt den TSV Murnau, den schlafenden Drachen, den man besser nicht wecken sollte.

Sie reden in Hallbergmoos gerne darüber, wo sie hinwollen. Bayernliga. Aufstieg. Ganz oben mitspielen. In Murnau reden sie über solche Dinge bekanntlich ungern. Was nicht bedeutet, dass sie nicht zuhören. Im Gegenteil. Es gibt kaum etwas, das diese Mannschaft zuverlässiger reizt als einen Gegner, der sich selbst ein Stück größer macht. Am Freitagabend folgte die Antwort auf dem Rasen. 6:3. Auswärts. Beim erklärten Aufstiegsanwärter.

Die Gastgeber taten es trotzdem. Irgendwann verbrannten sie sich daran. Dieses Irgendwann lässt sich ziemlich genau auf die 69. Minute datieren. Gerade hatte Hallbergmoos ein 1:3 umgebogen. Die Murnauer wirkten angefasst. Drei Minuten hatten gereicht, um aus einem 3:1 ein 3:3 und aus einem Fußballspiel einen Charaktertest zu machen. Andere junge Mannschaften verlieren in solchen Momenten erst die Ordnung und danach das Spiel. Murnau verlor nur kurz die Führung.

Ein verbales Scharmützel zwischen Bastian Adelwart und Torwart Sebastian Kolbe (früher mal Dritte Liga), der einfach nicht den Ball rausrücken wollte, leitete die Szene des Abends ein. Was machte Teufelskerl Adelwart? Versenkte eben jenen Ball ein paar Momente später von der Mittellinie. Über Kolbe, der am Strafraum stand, hinweg. Wie oft er den treffen würde bei zehn Versuchen? „Neun Mal schon“, scherzt Adelwart. „Wenn du denkst, es könnte hinhauen, haust halt drauf.“ Der Stich saß. Und er lieferte den nächsten Hinweis darauf, was der TSV 1865 Murnau ist: ein Spitzenteam.

Die Partie prüfte alles ab, was von einem solchen verlangt wird. Widerstandsfähigkeit. Individuelle Klasse. Plötzlich auch Werkzeuge, die Murnau bislang noch gar nicht gebraucht hatte. Die ersten drei Tore fielen jeweils nach Standard-Flanken von Jannis Braun und seinem linken Zauberfuß. Mit der Wucht einer Lkw-Kolonne rauschten Fabian Erhard, Philip Jarosch und Co. in jede Hereingabe. Zur Pause stand es 3:1.

Schon in Hälfte eins waren aber auch die – zugegeben sehr wenigen – Limitationen des TSV zu erkennen. Die Defensive, merkt Haidl an, müsse cleverer und stabiler auftreten. Wenigstens zwei Gegentore (1:1 und 3:3) verschusselte Murnau selbst. Wobei man Hallbergmoos’ Anteil nicht kleinreden sollte. Ex-Regionalliga-Mann Benedikt Orth verwaltet eine Schaltzentrale mit vielen Knöpfen und drückt sie nach Belieben. „Eine Herausforderung, das zu verteidigen, weil sie brutal flexibel sind“, merkt Haidl an. Gleichzeitig macht sie die Neigung zum Spektakel auch anfällig für Konter.

Murnau wechselte mal wieder zwischen Minuten 60 und 70 – und wechselte mal wieder den Sieg ein. Wieder war Haidls Bank keine Wartezone, sondern eine Waffenkammer. Nico Bierling kam für Pechvogel Tizian Schatto, der sich beim Comeback erneut verletzte, und verteidigte tadellos. Murat Höbekkaya traf mal wieder in nur zehn Minuten Einsatzzeit. Und Jonas Schrimpf bereitete jene Szene vor, die von diesem Abend hängen bleiben wird. Seine Hereingabe erreichte Georg Kutter, der zum 5:3 einschob und auf Knien Richtung Seitenlinie rutschte. Hinter ihm brachen alle Dämme. Die Ersatzspieler stürmten aufs Feld, Andreas Haidl gleich hinterher. Der Trainer sprang mitten hinein in die Jubeltraube. Für ein paar Sekunden gab es keine Taktik, keine Tabelle, keine Zurückhaltung mehr. Nur ein grünes Knäuel und einen Trainer, dessen Jubel verriet, was er mit Worten niemals zugeben würde: Dieser Sieg war nicht wie jeder andere.