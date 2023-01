TSV Murnau scheitert sieglos im Hallen-Bezirksfinale: Hausmann zieht dennoch positives Fazit Penzberger im Fatih-Trikot

Manching – Traurig ist am Ende keiner gewesen. Wobei Benedikt Hausmann schon gerne sein persönliches Ziel erreicht hätte: „Zumindest ein Sieg.“ Doch der war dem TSV Murnau beim Hallenfußball-Bezirksfinale in Manching nicht vergönnt. Machte nichts, trotz des Vorrunden-Aus mit zwei Niederlagen und einem Remis zog Hausmann ein positives Fazit: „Wir haben uns gut geschlagen und uns in jedem Spiel gesteigert.“