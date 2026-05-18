TSV Murnau schafft 71 Punkte – und verpasst trotzdem die Relegation Landesliga Südost von Andreas Mayr · Heute, 12:49 Uhr · 0 Leser

Hoch soll er leben: Die Murnauer feiern ihren scheidenden Coach Martin Wagner – auch wenn die Krönung ausgeblieben ist. – Foto: Andreas Mayr

Der TSV Murnau gewinnt am letzten Spieltag 3:0 in Unterföhring. Wasserburg sichert sich mit einem 2:0 gegen Kirchheim souverän Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation.

Das Ende der Reise war gehüllt in Brataromen und Abendsonne. Es gab wahrlich schlimmere Orte als den niedlichen Platz in Unterföhring, um das Geschehene zu verarbeiten. Weit über 100 Menschen, Leute von vor Ort aber auch viele mit einem grünen Fanschal ausgestattet, verweilten auf der Anlage in trauter Gemeinschaft. Die Landesliga hatte einen denkwürdigen wie dramatischen Schlussakt erlebt – nur die Murnauer waren nicht daran beteiligt. Rosenheim entriss in Minute 96 im Fernduell den Wasserburgern noch den Meistertitel mit dem Ausgleich zum 2:2. Die Wasserburger wiederum sicherten sich souverän die Relegation mit einem 2:0-Erfolg über Kirchheim. Die TSV-Fußballer durften nur zuschauen. Manche wie Sanel Dacic ertrugen das kaum. „Wenn du die Tabelle siehst, ist das schon sehr bitter“, sagte der Offensivmann. Ziemlich oft in der Vergangenheit hatten 71 Punkte zumindest für Platz zwei gereicht. Aber nicht dieses Mal. Mit einem 3:0 über Unterföhring brach der TSV die nächste Schallmauer. 71 Zähler – das sei doch auch ein Grund zum stolz sein, betonte Murat Höbekkaya. Und Phillip Mühlbauer, der Kapitän, teilte allen trauernden Teamkollegen mit: „Wir wissen jetzt, dass wir ganz oben mitspielen können.“ Martin Wagner, der Trainer, hatte die Ereignisse kommen sehen. „Letzte Woche hätte es passieren müssen“, sagt er. Das Video vom Last-Minute-Tor der Wasserburger in Schwabing lief auch am Samstag rauf und runter über die Handybildschirme. Ungläubig starrten sie auf diesen billigen Treffer, der letztlich ihr Schicksal besiegelte. „Wir brauchen uns nicht zu ärgern“, hielt wiederum Wagner fest.