TSV Murnau schafft 71 Punkte – und verpasst trotzdem die Relegation

Der TSV Murnau gewinnt am letzten Spieltag 3:0 in Unterföhring. Wasserburg sichert sich mit einem 2:0 gegen Kirchheim souverän Platz zwei und damit die Aufstiegsrelegation.
Das Ende der Reise war gehüllt in Brataromen und Abendsonne. Es gab wahrlich schlimmere Orte als den niedlichen Platz in Unterföhring, um das Geschehene zu verarbeiten. Weit über 100 Menschen, Leute von vor Ort aber auch viele mit einem grünen Fanschal ausgestattet, verweilten auf der Anlage in trauter Gemeinschaft. Die Landesliga hatte einen denkwürdigen wie dramatischen Schlussakt erlebt – nur die Murnauer waren nicht daran beteiligt. Rosenheim entriss in Minute 96 im Fernduell den Wasserburgern noch den Meistertitel mit dem Ausgleich zum 2:2. Die Wasserburger wiederum sicherten sich souverän die Relegation mit einem 2:0-Erfolg über Kirchheim. Die TSV-Fußballer durften nur zuschauen. Manche wie Sanel Dacic ertrugen das kaum. „Wenn du die Tabelle siehst, ist das schon sehr bitter“, sagte der Offensivmann. Ziemlich oft in der Vergangenheit hatten 71 Punkte zumindest für Platz zwei gereicht. Aber nicht dieses Mal.
Mit einem 3:0 über Unterföhring brach der TSV die nächste Schallmauer. 71 Zähler – das sei doch auch ein Grund zum stolz sein, betonte Murat Höbekkaya. Und Phillip Mühlbauer, der Kapitän, teilte allen trauernden Teamkollegen mit: „Wir wissen jetzt, dass wir ganz oben mitspielen können.“ Martin Wagner, der Trainer, hatte die Ereignisse kommen sehen. „Letzte Woche hätte es passieren müssen“, sagt er. Das Video vom Last-Minute-Tor der Wasserburger in Schwabing lief auch am Samstag rauf und runter über die Handybildschirme. Ungläubig starrten sie auf diesen billigen Treffer, der letztlich ihr Schicksal besiegelte. „Wir brauchen uns nicht zu ärgern“, hielt wiederum Wagner fest.
Dieser Nachmittag gehörte dem großen Architekten dieses großen Teams. Deshalb warfen ihn die Drachen auch in die Lüfte, wie man’s sonst nur nach einem Meistertitel macht. „Natürlich geht einem das nahe“, sagte der Habacher hinterher, begleitet von Tochter und Sohn zum letzten Interview. Sein Geheimnis war stets das zwischenmenschliche Geschick, das ihm innewohnt. „Wir sind ihm so dankbar, wie er mit uns umgegangen ist“, lobte Phillip Mühlbauer. Das Verhalten von Führungsfiguren überträgt sich meistens auf eine ganze Gruppe.
Artig stellten sich alle Murnauer vor der Tribüne in Föhring auf, beklatschten die gut und gerne 100 eigenen Schlachtenbummler, die sich über die letzte Auswärtsfahrt der Saison freuten. „Egal ob Bayern spielt oder nicht, egal wie weit: Ich komm’ zu jedem Spiel der Murnauer“, erzählte Hans Dietz, einer dieser Edelfans, früher selbst in der Landesliga aktiv. Genau aus diesem Grund, sagt Wagner, betreiben sie diesen Aufwand. Ihr Gehalt wird nicht in Euro ausgezahlt – wie bei allen anderen Teams dieser Liga –, sondern in Schulterklopfern, Grillsemmeln und Freigetränken.
Das finale Spiel war angesichts der Emotionen auf allen Seiten und Schauplätzen bald nur noch eine Randnotiz. Wendepunkt einer bis dato ziemlich ausgeglichenen Partie war die Rote Karte für Florian Orth (33.), der nach einer Aktion im Mittelfeld – wen auch immer – mit einem unflätigen Wort bedachte und vom Schiri direkt herausgeschmissen wurde. „Weiß nicht, ob man gleich Rot geben muss. Trash Talk ist inzwischen ganz normal“, merkte Wagner an. In Überzahl fiel den Murnauern die Partie in den Schoß. Michael Moser holte einen Elfmeter heraus, Bastian Adelwart verwandelte erst den Strafstoß, später eine der vielen Angriffswellen zum 2:0. Den Schlussakkord stimmte Fabian Erhard an. Treffer 69 eines Fußballjahres, in dem, so Wagner, „wir unsere Ziele bei Weitem übertroffen haben“. Auch ohne Aufstieg.