TSV Murnau nach 13:4-Rekordsieg: Trainer warnt vor Nachlässigkeit

Mahnt energisch: Trainer Andreas Haidl hat Respekt vor Hallbergmoos und der aktuellen Situation. – Foto: Andreas Mayr

Mit dem Abpfiff war die Sache für den Coach erledigt. Er ist keiner, der vergangene Spiele als Schablone für die nächsten ansetzt. Selbst auf die vier Gegentore, die ihn wurmten, ging er inhaltlich im Training nicht mehr ein. Es gab Wichtigeres zu erledigen. Montag erließ er seinen Fußballern das Training. Nicht als Belohnung, sondern als Vorsichtsmaßnahme. „Man hat gemerkt, dass sie müde waren.“ Fünf Spiele in drei Wochen fordern ihren Tribut von den Körpern der jungen Leute, gerade wenn sie solch einen Dampfhammer-Fußball erschaffen sollen, wie Murnau ihn praktiziert. Der Effekt war gleich zu spüren: „Dienstag war wieder richtig Feuer drin.“ An diesem Freitag (19.30 Uhr) treten die Murnauer in Flughafen-Nähe beim VfB Hallbergmoos an und beginnen ihre Prüfungswochen. Bei all den Torgalas zum Auftakt verwischte doch niemand die Realität. Murnaus bisherige Gegner zählt niemand zum Establishment der Landesliga. Jetzt kommen Hallbergmoos, Kirchheim und Grünwald. Danach dürfte man ziemlich genau wissen, wie gut dieser TSV wirklich ist. „Ich vertraue den Jungs, dass sie den Schalter umlegen.“

Sogar in Passau wollten sie wissen, was gerade im Drachenland vor sich geht. Andreas Haidl war als Erklärer gefragt. Neben Journalisten meldeten sich eine Reihe von Kollegen, gratulierten, staunten. „Mir ist das nicht wichtig“, hält der Trainer der Murnauer Fußballer fest. Vielmehr äußert er die Sorge, dass der Trubel um den 13:4-Rekordsieg vom Wochenende seine Mannschaft erdrückt oder – noch schlimmer – sie zur Nachlässigkeit verleitet. Wer hoch fliegt, fällt tief – selbst als Drache. Und das gilt es tunlichst zu verhindern. „Das hohe Ergebnis ist einzigartig, aber es interessiert keinen mehr. Mehr Punkte gibt’s dafür nicht.“

Murnau-Coach Haidl mit großem respekt vor dem VfB Hallbergmoos

Beim Flutlichtgipfel am Freitag treffen zwei Clubs aufeinander, die nicht weiter entfernt sein können voneinander. Und das ist nicht geografisch zu verstehen. In Hallbergmoos spricht man gerne über die Bayernliga, in Murnau sprechen sie, wenn überhaupt, über die Ergebnisse. „Muss jeder machen, wie er’s für richtig hält. Wir machen es anders, aber es gibt kein Richtig oder Falsch“, betont Trainer Haidl. Die offen formulierten Ambitionen sorgen dafür, dass sich die Konkurrenz bestens an den Hallbergmoosern reiben kann, ihre Bestleistung herauskitzeln will. Herauskommen bislang höchst spektakuläre, emotionale und ansehnliche Partien mit VfB-Beteiligung. Eine Kostprobe hat sich Haidl selbst abgeholt. Den 1:0-Sieg über Topfavorit Türkgücü sah er vor Ort – und kam beeindruckt zurück. Hallbergmoos spiele diszipliniert, emotional, stark in den Eins-gegen-eins-Duellen. „Die Mannschaft ist qualitativ richtig gut zusammengestellt, die wird in den Top Drei landen“, prognostiziert Haidl. Entsprechend groß ist der Respekt.

Was seine Mannen angeht, lebt der Trainer weiter im Schlaraffenland. „Ich hab schon beim BFV einen Antrag gestellt, ob wir mit 15 Leuten spielen dürfen. Der wurde leider nicht genehmigt“, scherzt Haidl ob der Fülle an Spielern in Bestform. Erhard oder Höbekkaya im Sturm? Schrimpf, Adelwart, Dacic oder Moser auf dem Flügel? Henn, Lautenbacher oder Braun im Zentrum? „Mein Glück, dass ich so viel Auswahl habe, das macht uns unberechenbar“, hält Haidl fest. In die Karten lässt er sich nicht blicken, nur eines verrät er: „Es wird die eine oder andere Überraschung geben.“