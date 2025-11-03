TSV Murnau lässt ESV Freilassing keine Chance: „Uns ist wirklich alles gelungen“

Während sich seine Spieler in Monster und mehr verwandelten, genoss Martin Wagner die Magie des Moments. Am Halloween-Abend kamen wieder 350 Menschen an die Poschinger Allee, zwar keiner in Verkleidung, aber am Ende beseelt. So ging es auch dem Trainer. Seine Fußballer brachen in Verkleidung zur Party im benachbarten Musikklub auf, er inhalierte in vollen Zügen das Flutlicht-Spektakel, nach dem sich der TSV Murnau weiter auf Platz zwei der Landesliga hält.

3:0 gruselten die Drachen über den ESV Freilassing hinweg, der nichts zu melden hatte. Das wirklich Gruselige am Rückrundenstart – zumindest aus dem Blickwinkel der Konkurrenz: Jetzt treffen auch noch die Stürmer. Sämtliche Tore des Abends gelangen der Abteilung Angriff. Da wird doch nicht die mentale Blockade durchbrochen sein?

Endlich erfüllten die Angreifer ihr Jobprofil. Gerade die Einschüsse von Maximilian Nebl (1:0) sowie Konstantin Ott (3:0) kategorisiert der Trainer als „klassische Stürmertore“. Nebl drehte sich um die eigene Achse, schloss mit links inmitten eines Pulks an Verteidigern ab (13. Minute). Beim letzten Treffer in der 90. Minute zog Ott aus vollem Lauf einfach ab ins lange Eck.

„Ich erwarte auch, dass ein Stürmer mal eigennützig ist“, sagt Wagner. Tor zwei fiel nach einem Freistoß von Jannis Braun, den Fabian Erhard über die Linie drückte, nur drei Minuten nach der Führung. Einen Doppelpack dieser Art hatten die Murnauer bis dahin noch nicht beklatscht. Es fühlte sich tatsächlich so an, als hätten sich die Drachen ein paar Zaubertricks für die Rückrunde aufgespart.

Jarosch überzeugt gegen Portenkirchner: „Er hat ihn komplett abgemeldet“

Am meisten imponierte dem Coach das Auftreten. Endlich einmal drückte sich die Überlegenheit auch im Ergebnis aus. Nach einer ersten Hälfte wie aus einer Traum-Simulation war alles entschieden. „Sensationell gut, da ist uns wirklich alles gelungen“, schwärmt der Habacher. Die Arbeit im Voraus hatte Murnau gewissenhaft erledigt. Man wusste, dass der ESV gerne mit Zuspielen auf das starke Sturmduo hantiert, Murnau versuchte entsprechend, Pässe zu unterbinden.

„Die meisten Brandherde haben wir rechtzeitig gelöscht“, lobte der Trainer. Wenn mal ein Ball auf Top-Mann Timo Portenkirchner durchkam, hatten sie Philip Jarosch – den Mann mit einer Mission. Der Kapitän sah es als seine persönliche Aufgabe, Portenkirchner stets im Auge zu behalten. „Er hat ihn komplett abgemeldet, das ist nicht ganz einfach.“

ESV Freilassing macht in Murnau keinen Stich

Wobei ihn seine Vorderleute kräftig unterstützen. Die Intensität war der entscheidende Faktor. Wer die Murnauer Wadelbeißer sah, bekam nicht den Eindruck, dass schon beinahe vier Monate harter Fußball gespielt sind. Gierig gingen sie auf die Gegner los. „Klaren, geradlinigen Fußball“ sah der Coach im Angriff und „endlich mal die Tore zur rechten Zeit“. Das hatte auf der anderen Seite den Nachteil, dass sich Murnau frühzeitig zurücknahm.

Trotz aller Bitten und Mahnungen in der Kabine gingen die Drachen in Hälfte zwei in den Energiesparmodus über. Das war nicht weiter schlimm, etwa weil Fabian Heiland – er war kurz vor Spielbeginn nach dem ungeplanten Ausfall von Samuel Spieß in die Startelf gerutscht – souverän seine Seite abdichtete und der Rest Freilassing klein hielt. „Zu keiner Zeit Gefahr“, bemerkte Wagner, dessen Wünsche zum Landesliga-Rückrundenstart ausnahmslos erfüllt wurden.