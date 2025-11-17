TSV Murnau II verlässt Abstiegszone mit Sieg gegen Wildsteig

Was eine Woche für einen Unterschied ausrichten kann: In nur sechs Tagen legten die Fußballer aus Wildsteig/Rottenbuch und Murnau einen Rollentausch hin. Martin Hennebach, vorigen Sonntag noch voll des Lobes für seine Mannen, erkannte sein Team nicht wieder. „Von 1 bis 17 sehr, sehr bieder; ärgert mich wahnsinnig“, sagte der Coach über den blutleeren Auftritt in Murnau. Kollege Stephan Bierling wiederum hatte seinen Kickern eine Frischzellenkur verpasst. Wie nimmermüde Windhunde flitzten sie über den Kunstrasen, überrannten die Gäste und trafen nun auch mal das Tor. 5:2 hieß es am Ende für die Landesliga-Reserve, die erstmals in dieser Saison die Abstiegszone in der Kreisliga 1 verlässt. „Wir sind im zweistelligen Bereich“, jubilierte Stephan Bierling mit Blick auf das Punktekonto nach dem dritten Sieg der Saison (bei drei Unentschieden).

Entscheidend für dieses Flutlichtspiel war tatsächlich, was sich in den Tagen und Stunden davor abgespielt hatte. Martin Hennebach verbrachte eine Woche damit zu mahnen. Nur um dann beim Aufwärmen vor dem Duell eine extrem lethargische Truppe vorzufinden. FC-Trainerkollege Hubert Jungmann versuchte es mit einem Anpfiff vor Anpfiff. Ohne Wirkung. Die Murnauer wiederum luden sich auf für das Duell. Sowohl emotional als auch personell und taktisch. Bierling legte Wert darauf, die „brutale Schnelligkeit“ der Wildsteiger Außen zu kontern, bekam reichlich Zugaben aus der ersten Mannschaft und heizte seine Spieler gut ein. „Wille, Emotionen, Leidenschaft – da war uns Murnau in allen Belangen überlegen“, klagte Hennebach.

Nur in einer Phase schmeckten seine Spieler kurz heran. Nach dem 1:1-Ausgleich von Fabian Maier per Elfmeter – eingeleitet durch einen Bock von Verteidiger Lukas Kästele – entglitt Murnau die Kontrolle. „Nervöse Momente“ sah Stephan Bierling, in erster Linie, weil Kästele der Patzer massiv aufs Gewissen und die Seele drückte. Zuspruch gab’s vom eigenen Coach, aber auch vom Gegner. „Junge Spieler dürfen Fehler machen, ich hatte auch meine Höhen und Tiefen als Junger“, sagt Hennebach, der frühere Bayernliga-Mann. Bierling verwies auf Kästeles Zuverlässigkeit in den meisten Partien. „Man darf auch mal ein schlechtes Spiel haben.“ Gut für den TSV, dass Wildsteig/Rottenbuch in dieser Phase diverse Top-Chancen ausließ. „Hätten wir auch nicht verdient gehabt“, betonte der Spielertrainer.