Druckphasen überstanden: Zu nachlässig in der Defensive waren die Murnauer, findet Trainer Andreas Haidl. – Foto: Andreas Mayr

Der Spieltag gegen den Nachbarn hatte zunächst mit frohen Botschaften aufhorchen lassen. Konstantin Otts Knieverletzung stellte sich doch als weniger gravierend heraus, in einigen Wochen dürfte er wieder dabei sein. „Wir sind extrem froh: Glück im Unglück“, sagt Haidl. Phillip Mühlbauers Diagnose am Knie steht noch aus. Eine starke Bluteinlagerung verhindert bislang eine präzise Untersuchung. Zudem veröffentlichte der Verband den Spielplan in der Landesliga. Zum Auftakt am 18. Juli trifft der TSV daheim auf Aufsteiger SV Planegg-Krailing. Auch die letzte Partie – am 22. Mai 2027 gegen den SV Nord München-Lerchenau – findet an der Poschinger Allee statt. „Das war mir das Wichtigste, mit einem Heimspiel zu starten und aufzuhören“, betont der Coach.

Jetzt darf’s dann auch mal gut sein mit den Neuigkeiten, die niemand brauchen kann. Auch aus seinem zweiten Testspiel hat der TSV Murnau eine schwere Verletzung mitgebracht. Beim 3:1-Erfolg über Penzberg zog sich Tizian Schatto eine Blessur an der Hand zu, muss operiert werden und fällt für mehrere Wochen aus. Wie lange, hängt auch davon ab, ob er womöglich früher mit Schiene auflaufen darf. „Läuft gerade nicht so, aber es sind unglückliche Umstände“, sagt Trainer Andreas Haidl.

TSV Murnau agierte zu nachlässig in der Defensive

Beim ersten Test zu Hause erledigte Murnau in Hälfte eins das Nötigste. Schon zur Pause stand es 3:0 nach drei Standard-Toren. Trainer Haidl lobte seinen Assistenten Benedikt Hausmann, der in Absprache mit den Spielern die Varianten bei Ecken und Freistößen entwickelt. „Wir legen viel Wert darauf, so werden 50:50-Spiele entschieden.“ Christoph Greinwald brachte nach zwei Minuten einen Eckball unter, Fabian Erhard verwandelte einen Elfmeter, Murat Höbekkaya einen Freistoß.

Trotzdem sah Haidl seine Mannen einen Tick zu nachlässig in der Defensive. Gerade gegen Penzbergs neue, vortreffliche Offensivlinie mit Maximilian Berwein als Spielgestalter hinter den Angreifern. Gerade als die Drachen ihre jungen Leute in Hälfte zwei einwechselten, gerieten sie stark unter Druck, kassierten aber nur ein Gegentor, was Haidl imponierte. „Wichtig, dass du solche Druckphasen überstehst.“ Bereits am Samstag bestreiten sie gegen Bezirksligist SV Waldeck Obermenzing ihr drittes Spiel. Los geht’s – voraussichtlich – bereits um 11 Uhr wegen der Hitze. Mit dabei ist dann erstmals wieder Georg Kutter.