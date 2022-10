TSV Münchingen – SV Musbach

Bereits am Samstagnachmittag trifft der SV Musbach in Korntal auf den TSV Münchingen. Beim letzten Aufeinandertreffen - ebenfalls an einem Samstag - waren die Rollen noch vertauscht. Damals stand der SVM in der Tabelle unter Münchingen und brauchte dringend Punkte. Heute steht der TSV auf einem Abstiegsplatz und will unbedingt nach oben. Das letzte Spiel haben wir durch Tore von Jessica Exner und Larissa Singer mit 2-0 gewonnen.

Seit vielen Jahren gelingt es dem TSV Münchingen, junge Spielerinnen aus der eigenen B-Juniorinnen-Mannschaft in die 1. Frauenmannschaft zu integrieren. In der Oberliga - aktuell auf Platz 3 der Tabelle - erhalten diese jungen Talente eine gute Ausbildung auf hohem Niveau. Mit Lea Böke, Noemi Kaiser und Jolina Kemmner haben es auch in dieser Saison wieder mehrere Spielerinnen in den Kader geschafft. Auffällig ist, dass Münchingens größtes Talent, die 20-jährige Laura Elwert, erst ein Spiel bestritten hat und der TSV Münchingen zu Hause erst 1 Punkt geholt hat. Hoffen wir, dass es aus Musbacher Sicht so bleibt.