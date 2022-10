TSV Münchingen – SV Musbach 0-0/Einstellung stimmt beim Unentschieden!

Die erste Chance des Spiels ergab sich in der 4. Minute, als die Flanke von Jolina Kemmner Gresa Blakaj erreichte. Blakajs Schuss war zu ungenau und Torhüterin Tanja Feser musste nicht eingreifen. Wenige Minuten später passte Larissa Singer einen Münchinger Abschlag direkt zu Sabrina Burkhardt. Burkhardt verlängerte auf Lara Armbruster, deren Bogenball über TSV-Torhüterin Paula Scheele etwas zu lang war und über das Tor verschwand. Kurz vor der Pause fehlte dem SV Musbach dann das berühmte Quäntchen Glück. Nach einer guten Einzelaktion von Jessica Exner, landete ihre Flanke bei Lara Armbruster, die den Ball zu Pia Stockburger köpfte. Stockburger legte den Ball auf Larissa Singer ab, doch Singers Schuss aus 20 Metern ging an die Latte.

Nach dem schwachen Spiel gegen Lustnau am letzten Wochenende, zeigten die Musbacherinnen heute eine gute Reaktion. Auf dem rutschigen Kunstrasen in Münchingen fielen zwar keine Tore, aber langweilig war das Spiel heute ganz und gar nicht.

Kurz nach dem Pausentee hatte Musbach Glück. Nach einem Münchinger Eckstoß geriet der Ball zwischen zwei Spielerinnen. Jolina Kemmner reagierte am schnellsten mit der Fußspitze und der Ball kullerte - für den SVM - auf der richtigen Seite des Pfostens ins Aus. Die Antwort von Musbach ließ nicht lange auf sich warten. Sabrina Burkhardt flankte auf die mitgelaufene Sabrina Stehle, doch Stehle bekam nicht genug Druck auf den Ball und TSV-Torfrau Paula Scheele musste nicht eingreifen. 4 Minuten später war es wieder TSV-Torhüterin Paula Scheele, die nach einem Ballgewinn von Sabrina Burkhardt, im Mittelpunkt stand. Burkhardt spielte den Ball direkt in die Tiefe zu Jessica Exner, die mit ihrer Schnelligkeit alleine auf das Tor zulaufen konnte. Exners Schuss wurde von der TSV-Torhüterin mit dem Fuß pariert. Danach hatte Münchingen zwei Chancen, um in Führung zu gehen. In der 66. Minute war es Münchingens beste Spielerin auf dem Platz, Jolina Kemmner, die ihren Zweikampf gewann. Doch ihr Schuss landete am Außennetz. 12 Minuten später prüfte Lucija Marinic SVM-Torhüterin Tanja Feser aus 16 Metern. In der Nachspielzeit hätten die SVM-Spielerinnen nach einer tollen Flanke von links durch Pia Stockburger den Sieg fast perfekt gemacht. Die eingewechselte Maja Prutschke kam aus 18 Metern frei zum Schuss, doch der verfehlte den Pfosten nur um Zentimeter.

Die Mannschaft vom Trainer Matthias Illg hat heute die richtige Einstellung und Moral gezeigt. Sie haben alles gegeben und 90 Minuten lang um jeden Ball gekämpft. Und auch wenn sich das Unentschieden wie eine Niederlage anfühlte, kann die Mannschaft gestärkt in das Spitzenspiel gegen den Tabellenführer Rottweil gehen.