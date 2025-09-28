TSV Münchingen setzt sich an die Spitze, acht Tore beim SV Pattonville
Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 7. Spieltags
Der siebte Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr brachte einige überraschende Ergebnisse und klare Spitzenleistungen der Aufsteigerteams. TSV Münchingen setzte seine beeindruckende Serie fort, während FV Löchgau II und TASV Hessigheim durch Torefluten für Aufsehen sorgten. Auch die Partien in Kornwestheim und Bietigheim verliefen eng, wodurch die Liga weiterhin ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen bietet.
FV Löchgau II gewann gegen AKV B.G. Ludwigsburg mit 3:1. Silas Hilligardt brachte die Gastgeber in der 48. Minute in Führung, Fabijan Spaqi legte drei Minuten später nach (51.). Justin Sylla erhöhte auf 3:0 (64.), Shkemb Miftari konnte nur noch verkürzen (70.).
Salamander Kornwestheim unterlag Besigheim knapp mit 0:1. Ilias Koulaxidis erzielte in der 42. Minute den entscheidenden Treffer, der den Gästen die drei Punkte sicherte.
Schwieberdingen spielte 1:1 gegen TV Aldingen. Robin Lee Pfohl traf früh zur Gästeführung (7.), Maximilian Graf glich für Schwieberdingen in der 58. Minute aus.
Hessigheim setzte sich gegen Heimsheim mit 4:2 durch. Max Hermann brachte Heimsheim früh in Führung (3.), Filippo Russo glich in der 5. Minute aus und traf erneut in der 70. Minute. Lukas Heusel (78.) und Danilo Riccetti (81.) bauten die Führung aus, Niklas Horn verkürzte in der Nachspielzeit (90.).
Marbach gewann 3:1 gegen Merklingen. Franco Paletta erzielte das 1:0 (45.), Nico Scimenes erhöhte auf 2:0 (58.), Nikolaos Tsiolakidis stellte das 3:0 her (66.), Dzanan Mehicevic traf für Merklingen (75.).
Pattonville unterlag Phönix Lomersheim mit 3:5. Maximilian Stadler (20.) und Tim Dettinger (28.) trafen früh für die Gäste. Emrah Akpolat verkürzte (42.), doch ein Eigentor von Rico Dettinger (56.) und Treffer von Felix Weber (65., 80.) sowie Oliver Lochmüller (90.+3) sorgten für die Entscheidung. Moritz Schuh erzielte zwischenzeitlich den Anschluss (78.).
NK Croatia Bietigheim und FSV 08 Bietigheim-Bissingen II trennten sich 1:1. Marko Turkovic traf für Croatia in der 25. Minute, Nelson Okoye glich in der 71. Minute aus.
Pflugfelden verlor deutlich gegen Münchingen mit 1:5. Antonio Di Matteo traf doppelt (13., 37.), Nikola Prkacin (40.) und Azim-Semih Özsoy (65.) erhöhten. Maximilian Krämer (86.) und David Rocco Ivan (86.) sorgten für den Endstand, während der Ehrentreffer für Pflugfelden nicht näher spezifiziert ist.
