TSV Münchingen jubelt zu neunt, TASV Hessigheim schiebt sich vor



Die Gäste legten furios los und gingen durch Noah Schäfer in der 10. Minute 0:1 in Führung, doch Alex Waldhaus glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. Nach Treffern von Giuseppe Masso (37.) und Elias Sigel (51.) lag Schwieberdingen 1:3 vorn, ehe erneut Waldhaus in der 81. Minute auf 2:3 stellte; Sigel sah in der 92. Minute noch Gelb-Rot. Die Gäste legten furios los und gingen durch Noah Schäfer in der 10. Minute 0:1 in Führung, doch Alex Waldhaus glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. Nach Treffern von Giuseppe Masso (37.) und Elias Sigel (51.) lag Schwieberdingen 1:3 vorn, ehe erneut Waldhaus in der 81. Minute auf 2:3 stellte; Sigel sah in der 92. Minute noch Gelb-Rot.



Merklingen erwischte Kornwestheim kalt, als Kai Dominik Woischiski bereits in der 5. Minute das 1:0 erzielte. Nach dem Ausgleich durch Tobias Oesterwinter in der 47. Minute traf erneut Woischiski in der 64. Minute zum 2:1, Benjamin Grieshaber setzte in der 90.+3 Minute das 3:1. Merklingen erwischte Kornwestheim kalt, als Kai Dominik Woischiski bereits in der 5. Minute das 1:0 erzielte. Nach dem Ausgleich durch Tobias Oesterwinter in der 47. Minute traf erneut Woischiski in der 64. Minute zum 2:1, Benjamin Grieshaber setzte in der 90.+3 Minute das 3:1.



Die Gastgeber entschieden die Partie früh durch Danilo Riccetti (5.), Florian Frenkel (20.) und Nico Antoni (30.). Nach der Pause erhöhten Jonas Schneider (51., 77.), sowie Fabian Streicher (65.) auf den klaren 6:0-Endstand. Die Gastgeber entschieden die Partie früh durch Danilo Riccetti (5.), Florian Frenkel (20.) und Nico Antoni (30.). Nach der Pause erhöhten Jonas Schneider (51., 77.), sowie Fabian Streicher (65.) auf den klaren 6:0-Endstand.



In einer zähen Partie mit spät wachsender Dramatik gelang Burak Yalman erst in der 90.+4 Minute der entscheidende Treffer zum 1:0. Damit behauptet Marbach seinen Platz im Mittelfeld, während Croatia weiter im Tabellenkeller feststeckt. In einer zähen Partie mit spät wachsender Dramatik gelang Burak Yalman erst in der 90.+4 Minute der entscheidende Treffer zum 1:0. Damit behauptet Marbach seinen Platz im Mittelfeld, während Croatia weiter im Tabellenkeller feststeckt.



Die Gäste gingen durch Justin Sylla in der 16. Minute 0:1 in Führung. Pattonville antwortete jedoch schnell und kam durch Philipp Kravchenko in der 32. Minute zum 1:1, das bis zum Schluss Bestand hatte. Die Gäste gingen durch Justin Sylla in der 16. Minute 0:1 in Führung. Pattonville antwortete jedoch schnell und kam durch Philipp Kravchenko in der 32. Minute zum 1:1, das bis zum Schluss Bestand hatte.



Der Spitzenreiter spielte seine Reife aus: Nach der Roten Karte gegen Kevin Carter in der 33. Minute erzielte Leon Macan in der 44. Minute das 1:0. In der Nachspielzeit stellte Philipp Marinkovic in der 90. Minute auf 2:0 und sicherte den zehnten Saisonsieg. Der Spitzenreiter spielte seine Reife aus: Nach der Roten Karte gegen Kevin Carter in der 33. Minute erzielte Leon Macan in der 44. Minute das 1:0. In der Nachspielzeit stellte Philipp Marinkovic in der 90. Minute auf 2:0 und sicherte den zehnten Saisonsieg.



Der Tabellenzweite führte nach Treffern von Nephtali Diakiesse (26.) und Sabeur Ben Younes (65.) mit 2:0, doch Aldingen verkürzte durch Atakan Genc in der 67. Minute; Münchingen antwortete sofort durch Behar Hasanaj (69.) und Etienne Stadler (85.), ehe Jan Hegener in der 87. Minute das 4:2 markierte. Ben Younes sah in der 72. Minute noch Rot, Antonio Di Matteo in der 93. Minute Gelb-Rot, beide für die Hausherren. Der Tabellenzweite führte nach Treffern von Nephtali Diakiesse (26.) und Sabeur Ben Younes (65.) mit 2:0, doch Aldingen verkürzte durch Atakan Genc in der 67. Minute; Münchingen antwortete sofort durch Behar Hasanaj (69.) und Etienne Stadler (85.), ehe Jan Hegener in der 87. Minute das 4:2 markierte. Ben Younes sah in der 72. Minute noch Rot, Antonio Di Matteo in der 93. Minute Gelb-Rot, beide für die Hausherren.



Die Gäste gingen in der 38. Minute durch Adrian Kuka mit 0:1 in Führung, doch 08 drehte das Spiel nach der Pause durch Cyrille Mpondo (53.) und Bilal Ben Salem (59.) zum 2:1. In der Schlussphase sicherte Feriz Meha in der 82. Minute den Gästen noch den 2:2-Ausgleich.