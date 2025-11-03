 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Joachim Koschler

TSV Münchingen jubelt zu neunt, TASV Hessigheim schiebt sich vor

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 12. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der 12. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr brachte die erhoffte Klarheit an der Spitze: Der Tabellenführer gewann auch gegen einen Verfolger, der erste Jäger zog nach – dahinter aber mischten sich mehrere Teams aus der zweiten Tabellenhälfte mit kräftigen Lebenszeichen ein. Im Keller bleibt die Lage für Pflugfelden und Croatia Bietigheim kritisch.

---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
2
3
Abpfiff

Die Gäste legten furios los und gingen durch Noah Schäfer in der 10. Minute 0:1 in Führung, doch Alex Waldhaus glich nur zwei Minuten später zum 1:1 aus. Nach Treffern von Giuseppe Masso (37.) und Elias Sigel (51.) lag Schwieberdingen 1:3 vorn, ehe erneut Waldhaus in der 81. Minute auf 2:3 stellte; Sigel sah in der 92. Minute noch Gelb-Rot.

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
3
1
Abpfiff

Merklingen erwischte Kornwestheim kalt, als Kai Dominik Woischiski bereits in der 5. Minute das 1:0 erzielte. Nach dem Ausgleich durch Tobias Oesterwinter in der 47. Minute traf erneut Woischiski in der 64. Minute zum 2:1, Benjamin Grieshaber setzte in der 90.+3 Minute das 3:1.

Gestern, 14:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
6
0
Abpfiff

Die Gastgeber entschieden die Partie früh durch Danilo Riccetti (5.), Florian Frenkel (20.) und Nico Antoni (30.). Nach der Pause erhöhten Jonas Schneider (51., 77.), sowie Fabian Streicher (65.) auf den klaren 6:0-Endstand.

Gestern, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
1
0
Abpfiff

In einer zähen Partie mit spät wachsender Dramatik gelang Burak Yalman erst in der 90.+4 Minute der entscheidende Treffer zum 1:0. Damit behauptet Marbach seinen Platz im Mittelfeld, während Croatia weiter im Tabellenkeller feststeckt.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
1
1
Abpfiff

Die Gäste gingen durch Justin Sylla in der 16. Minute 0:1 in Führung. Pattonville antwortete jedoch schnell und kam durch Philipp Kravchenko in der 32. Minute zum 1:1, das bis zum Schluss Bestand hatte.

Gestern, 14:30 Uhr
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
2
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter spielte seine Reife aus: Nach der Roten Karte gegen Kevin Carter in der 33. Minute erzielte Leon Macan in der 44. Minute das 1:0. In der Nachspielzeit stellte Philipp Marinkovic in der 90. Minute auf 2:0 und sicherte den zehnten Saisonsieg.

Gestern, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
4
2
Abpfiff

Der Tabellenzweite führte nach Treffern von Nephtali Diakiesse (26.) und Sabeur Ben Younes (65.) mit 2:0, doch Aldingen verkürzte durch Atakan Genc in der 67. Minute; Münchingen antwortete sofort durch Behar Hasanaj (69.) und Etienne Stadler (85.), ehe Jan Hegener in der 87. Minute das 4:2 markierte. Ben Younes sah in der 72. Minute noch Rot, Antonio Di Matteo in der 93. Minute Gelb-Rot, beide für die Hausherren.

Gestern, 17:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
2
2
Abpfiff

Die Gäste gingen in der 38. Minute durch Adrian Kuka mit 0:1 in Führung, doch 08 drehte das Spiel nach der Pause durch Cyrille Mpondo (53.) und Bilal Ben Salem (59.) zum 2:1. In der Schlussphase sicherte Feriz Meha in der 82. Minute den Gästen noch den 2:2-Ausgleich.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 03.11.2025, 09:00 Uhr
Timo BabicAutor