TSV Münchingen ist Favorit, TV Pflugfelden vor Kellerduell

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bringt spannende Duelle der frühen Saisonphase: Oben will Spitzenreiter TSV Münchingen seinen Vorsprung behaupten, Verfolger SV Germania Bietigheim hält mit zwei Partien in der Hinterhand Kurs. Im dichten Mittelfeld entscheidet die Tagesform, während im Tabellenkeller jeder Zähler doppelt wiegt.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr SV Salamander Kornwestheim - FV Löchgau II



Der Tabellenzehnte SV Salamander Kornwestheim empfängt den Achter FV Löchgau II und hat das 4:1 aus der Hinrunde im Rücken. Löchgau II reist stabil, aber zuletzt anfällig an – Kleinigkeiten dürften die Partie entscheiden.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr TSV Phönix Lomersheim - TSV Merklingen



TSV Phönix Lomersheim möchte den Schwung der jüngsten Heimerfolge gegen den Siebten TSV Merklingen bestätigen. Das Hinspiel gewann Merklingen 2:0, diesmal spricht die Formkurve der Gastgeber für ein Duell auf Augenhöhe.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen II - TSV Heimsheim

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II (Platz 8) trifft auf den Dritten TSV Heimsheim – das 2:3 aus der Hinrunde war auf Messers Schneide. Heimsheim bringt Auswärtsqualität mit, doch die Zweite aus Bietigheim-Bissingen punktet zuhause regelmäßig.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr FC Marbach - SV Germania Bietigheim



Der Neunte FC Marbach bekommt es mit dem Titelanwärter SV Germania Bietigheim zu tun, der noch zwei Nachholspiele hat. Das Hinspiel endete 2:0 für Germania; Marbach wird vor eigenem Publikum auf defensive Kompaktheit setzen müssen.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr Spvgg Besigheim - SV Pattonville



Besigheim (5.) trifft mit Rückenwind auf den punktgleichen Elften SV Pattonville. In der Hinrunde siegte Besigheim 3:1, und auch diesmal wird viel über Standards und Umschaltmomente entschieden.



So., 15.02.2026, 14:30 Uhr TV Aldingen - NK Croatia Bietigheim

Der Vierte TV Aldingen geht als Favorit ins Duell mit NK Croatia Bietigheim (16.). Das 4:1 im ersten Aufeinandertreffen unterstreicht die Rollen – Croatia setzt auf Kompaktheit und Konter, Aldingen auf Wucht und Variabilität.



So., 15.02.2026, 14:30 Uhr AKV B.G. Ludwigsburg - TV Pflugfelden

Im Kellerduell will der AKV B.G. Ludwigsburg den klaren 7:2-Hinrundensieg gegen den Tabellenletzten TV Pflugfelden bestätigen. Für beide gilt: Fehlervermeidung und Standardsicherheit sind die Währung in einem Spiel mit hohem Druck.

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr TSV Münchingen - TASV Hessigheim



Spitzenreiter TSV Münchingen empfängt den Zwölften TASV Hessigheim – das Hinspiel endete 0:0. Münchingen bringt die reifere Statik mit, doch Hessigheim hat mit effizientem Umschalten schon mehrfach Favoriten geärgert.