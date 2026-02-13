TSV Münchingen ist Favorit, TV Pflugfelden vor Kellerduell

---
So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Der Tabellenzehnte SV Salamander Kornwestheim empfängt den Achter FV Löchgau II und hat das 4:1 aus der Hinrunde im Rücken. Löchgau II reist stabil, aber zuletzt anfällig an – Kleinigkeiten dürften die Partie entscheiden.
So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim möchte den Schwung der jüngsten Heimerfolge gegen den Siebten TSV Merklingen bestätigen. Das Hinspiel gewann Merklingen 2:0, diesmal spricht die Formkurve der Gastgeber für ein Duell auf Augenhöhe.
So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II (Platz 8) trifft auf den Dritten TSV Heimsheim – das 2:3 aus der Hinrunde war auf Messers Schneide. Heimsheim bringt Auswärtsqualität mit, doch die Zweite aus Bietigheim-Bissingen punktet zuhause regelmäßig.
So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Besigheim (5.) trifft mit Rückenwind auf den punktgleichen Elften SV Pattonville. In der Hinrunde siegte Besigheim 3:1, und auch diesmal wird viel über Standards und Umschaltmomente entschieden.
So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Der Vierte TV Aldingen geht als Favorit ins Duell mit NK Croatia Bietigheim (16.). Das 4:1 im ersten Aufeinandertreffen unterstreicht die Rollen – Croatia setzt auf Kompaktheit und Konter, Aldingen auf Wucht und Variabilität.
So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Im Kellerduell will der AKV B.G. Ludwigsburg den klaren 7:2-Hinrundensieg gegen den Tabellenletzten TV Pflugfelden bestätigen. Für beide gilt: Fehlervermeidung und Standardsicherheit sind die Währung in einem Spiel mit hohem Druck.
So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
Spitzenreiter TSV Münchingen empfängt den Zwölften TASV Hessigheim – das Hinspiel endete 0:0. Münchingen bringt die reifere Statik mit, doch Hessigheim hat mit effizientem Umschalten schon mehrfach Favoriten geärgert.
