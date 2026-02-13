 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

TSV Münchingen ist Favorit, TV Pflugfelden vor Kellerduell

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 20. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Bates

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der 20. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr bringt spannende Duelle der frühen Saisonphase: Oben will Spitzenreiter TSV Münchingen seinen Vorsprung behaupten, Verfolger SV Germania Bietigheim hält mit zwei Partien in der Hinterhand Kurs. Im dichten Mittelfeld entscheidet die Tagesform, während im Tabellenkeller jeder Zähler doppelt wiegt.

Wie wird das Spiel zwischen dem FC Marbach und dem SV Germania Bietigheim enden? Mache hier bei der WhatsApp-Umfrage von FuPa mit.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
14:30

Der Tabellenzehnte SV Salamander Kornwestheim empfängt den Achter FV Löchgau II und hat das 4:1 aus der Hinrunde im Rücken. Löchgau II reist stabil, aber zuletzt anfällig an – Kleinigkeiten dürften die Partie entscheiden.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
14:30

TSV Phönix Lomersheim möchte den Schwung der jüngsten Heimerfolge gegen den Siebten TSV Merklingen bestätigen. Das Hinspiel gewann Merklingen 2:0, diesmal spricht die Formkurve der Gastgeber für ein Duell auf Augenhöhe.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
14:30

Der FSV 08 Bietigheim-Bissingen II (Platz 8) trifft auf den Dritten TSV Heimsheim – das 2:3 aus der Hinrunde war auf Messers Schneide. Heimsheim bringt Auswärtsqualität mit, doch die Zweite aus Bietigheim-Bissingen punktet zuhause regelmäßig.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
14:30

Der Neunte FC Marbach bekommt es mit dem Titelanwärter SV Germania Bietigheim zu tun, der noch zwei Nachholspiele hat. Das Hinspiel endete 2:0 für Germania; Marbach wird vor eigenem Publikum auf defensive Kompaktheit setzen müssen.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
14:30

Besigheim (5.) trifft mit Rückenwind auf den punktgleichen Elften SV Pattonville. In der Hinrunde siegte Besigheim 3:1, und auch diesmal wird viel über Standards und Umschaltmomente entschieden.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
14:30

Der Vierte TV Aldingen geht als Favorit ins Duell mit NK Croatia Bietigheim (16.). Das 4:1 im ersten Aufeinandertreffen unterstreicht die Rollen – Croatia setzt auf Kompaktheit und Konter, Aldingen auf Wucht und Variabilität.

So., 15.02.2026, 14:30 Uhr
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
14:30

Im Kellerduell will der AKV B.G. Ludwigsburg den klaren 7:2-Hinrundensieg gegen den Tabellenletzten TV Pflugfelden bestätigen. Für beide gilt: Fehlervermeidung und Standardsicherheit sind die Währung in einem Spiel mit hohem Druck.

So., 15.02.2026, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
15:00

Spitzenreiter TSV Münchingen empfängt den Zwölften TASV Hessigheim – das Hinspiel endete 0:0. Münchingen bringt die reifere Statik mit, doch Hessigheim hat mit effizientem Umschalten schon mehrfach Favoriten geärgert.

