TSV Münchingen II gewinnt deutlich, SV Mietingen dreht auf

SC Unterzeil-Reichenhofen – TSV Lustnau 0:2

Tanaya Betz avancierte zur Matchwinnerin: In der 18. Minute brachte sie Lustnau früh in Führung und sorgte mit ihrem zweiten Treffer in der 73. Minute für die Entscheidung zugunsten des Tabellenführers.

Spvgg Berneck-Zwerenberg – SV Oberreichenbach 1:1

Es wurde dramatisch in den Schlussminuten: Jana Sophie Albrecht traf in der 90. Minute zur vermeintlichen Führung für die Gäste, doch Jana Rutz rettete der Heimelf mit einem Last-Minute-Tor in der 94. Minute immerhin einen Punkt.

TSV Albeck – SV Deuchelried 1:1

Selina Rittlinger brachte Albeck in der 61. Minute in Front, doch Aliza Zuber schlug in der 80. Minute für Deuchelried zurück und sorgte für eine Punkteteilung, die beiden Teams nur bedingt weiterhilft.

SV Mietingen – Sportgemeinschaft Öpfingen 5:0

Ein einseitiges Spiel sahen die Zuschauer in Mietingen. Marina Blersch (8.), Jessica Ganz (30., 86.), Svenja Petersohn (55.) und Sarah Birk (56.) trafen gegen die Gäste, die weiterhin sieglos am Tabellenende stehen.

FC Blau-Weiß Bellamont – TSV Sondelfingen 0:1

Ein einziger Treffer entschied das Duell: Annika Breuer markierte in der 60. Minute das goldene Tor für Sondelfingen, das sich damit im oberen Tabellendrittel festsetzt.

