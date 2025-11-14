 2025-10-30T14:25:35.653Z

TSV Münchingen erwartet Germania Bietigheim zum Spitzenspiel

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr spitzt das Duell an der Spitze zu und sortiert das enge Mittelfeld neu. Während die Verfolger um Anschluss ringen, stehen im Tabellenkeller richtungsweisende Aufgaben an – Fehlervermeidung und Standards werden vielerorts den Ausschlag geben.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
14:30

TSV Merklingen trifft auf AKV B.G. Ludwigsburg – beide im unteren Mittelfeld (16 beziehungsweise 14 Punkte) und mit ähnlicher Tordifferenz unterwegs. Kleinigkeiten im Zentrum und die Kontrolle der zweiten Bälle entscheiden über wertvolle Distanz zur Abstiegszone.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
14:30

TSV Heimsheim misst sich mit TSV Schwieberdingen – der Dritte (24 Punkte, 40:19) geht als Favorit gegen den Fünfzehnten (11, 22:32) ins Rennen. Setzen sich Struktur und Tempo durch, braucht der Außenseiter maximale Effizienz im Umschalten.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
14:30

TASV Hessigheim empfängt SV Salamander Kornwestheim – punktgleiches Mittelfeldduell (beide 16), jedoch mit konträren Torbilanzen (22:18 vs. 31:15). Wer die Halbräume besser schließt, diktiert das Spielbild.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
14:30

SV Pattonville spielt gegen TV Pflugfelden – der Siebte (19 Punkte, 25:33) gegen das Schlusslicht (3, 13:60). Geduld gegen tiefe Staffelung und klare Konterwege werden die Richtung früh vorgeben.

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
14:30

NK Croatia Bietigheim fordert FV Löchgau II – der Vorletzte (7 Punkte) trifft auf den Vierten (22, 27:23). Der Favorit bringt Balance mit, der Außenseiter braucht Stabilität und Entlastung über Standards.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
15:00

TSV Münchingen empfängt SV Germania Bietigheim – Zweiter (28 Punkte, 38:17) gegen Spitzenreiter (31, 37:9). Ein Gipfeltreffen auf schmaler Kante, in dem Effizienz im letzten Drittel über die Ferndistanz an der Tabellenspitze entscheidet.

So., 16.11.2025, 15:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
Spvgg Besigheim
Spvgg BesigheimBesigheim
15:00

FSV 08 Bietigheim-Bissingen II trifft auf Spvgg Besigheim – beide in Reichweite zur oberen Hälfte (17 bzw. 20 Punkte). Wer die Flügel besser bindet und Standards präziser setzt, verschafft sich Luft.

So., 16.11.2025, 15:30 Uhr
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
15:30

TSV Phönix Lomersheim misst sich mit TV Aldingen – Nachbarschaftsduell (15 gegen 16 Punkte) mit offenem Ausgang. Disziplin in der Restverteidigung und das erste Tor könnten überproportional wirken.

14.11.2025, 12:00 Uhr
Timo BabicAutor