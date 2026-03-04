TSV Mühlenfeld verpflichtet Ralf Przyklenk als neuen Trainer

– Foto: TSV Mühlenfeld

Der TSV Mühlenfeld hat einen neuen Trainer verpflichtet. Ralf Przyklenk übernimmt künftig die sportliche Verantwortung und soll die Mannschaft in der laufenden Saison stabilisieren. Der 57-Jährige stammt aus der Wedemark und verfügt über die DFB/UEFA B+ Lizenz sowie über die DFB/UEFA Torwart-Leistungslizenz.

Przyklenk blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen. „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, mich wieder voll auf den Fußball zu konzentrieren. Unser Ziel ist es, schnellstmöglich die notwendigen Punkte einzufahren, um den Klassenerhalt frühzeitig zu sichern“, erklärte der Trainer bei seiner Vorstellung.

Sportlich verfolgt der neue Coach einen klaren Ansatz. Im Mittelpunkt steht ein strukturierter Spielaufbau mit viel Ballbesitz sowie ein konsequentes Umschalten zwischen Defensive und Offensive. Gleichzeitig legt Przyklenk großen Wert auf Intensität, Disziplin und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Diese Prinzipien sollen die Grundlage für eine stabile Entwicklung der Mannschaft bilden.