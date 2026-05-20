TSV Mühlenfeld verpflichtet Colin Rosenberger

– Foto: André Nückel

Der TSV Mühlenfeld hat auf Instagram die Verpflichtung von Colin Rosenberger bekanntgegeben. Der 20-Jährige wechselt nach seiner Zeit in Steimbke zum Landesligisten und soll künftig den Kader der ersten Herren verstärken.

Rosenberger durchlief von 2010 bis 2023 sämtliche Jugendmannschaften in Drakenburg und spielte dort in der Kreis- und Bezirksliga. Bereits mit 15 Jahren trainierte er regelmäßig bei der ersten Herrenmannschaft mit.

Im Jahr 2023 folgte der Wechsel nach Steimbke. Dort spielte Rosenberger zunächst ein Jahr in der A-Junioren-Bezirksliga, ehe er anschließend Erfahrungen im Herrenbereich in der Kreis- und Bezirksliga sammelte.