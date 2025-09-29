TSV Mühlenfeld trotzt Barsinghausen in turbulenter Partie ein 3:3 ab

Der TSV Mühlenfeld hat am 9. Spieltag der Landesliga Hannover ein bemerkenswertes Auswärtsspiel beim TSV Barsinghausen bestritten und sich nach einem wilden Spielverlauf mit einem 3:3 (2:1) einen verdienten Punkt erkämpft. Besonders die Moral und Widerstandsfähigkeit der Pohl-Elf beeindruckten – nicht zuletzt nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung und einem strittigen Gegentor.
„Wie immer gegen Barsinghausen ein wildes Spiel“, sagte Trainer Mario Pohl nach Abpfiff – und fasste treffend zusammen, was sich über neunzig Minuten auf dem Rasen abspielte. Seine Mannschaft erwischte den besseren Start: Joshua Meyer traf nach einem schnellen Umschaltmoment zur Führung (13.), nur fünf Minuten später erhöhte Gianluca Axler per Standard zum 2:0.
Doch Barsinghausen fand ins Spiel zurück: Leon Büsing verkürzte in der 28. Minute auf 1:2. „Dann wird vor der Pause auf 1:2 verkürzt“, so Pohl, „in Halbzeit zwei wird es wild.“ Und das war keineswegs übertrieben.
Nach Wiederanpfiff sprach Schiedsrichter Mathis Merk den Gastgebern einen aus Mühlenfelder Sicht „fragwürdigen“ Foulelfmeter zu, den Angelos Livas sicher zum 2:2 verwandelte (55.). In der 74. Minute dann der nächste Nackenschlag: Leon Büsing erzielte seinen zweiten Treffer, das 3:2 für Barsinghausen – allerdings aus klar abseitsverdächtiger Position.
„Ein Abseitstor zum 2:3 drehte das Spiel“, ärgerte sich Pohl, lobte aber umso mehr die Reaktion seiner Mannschaft: „Zum Glück haben wir uns gegen alle widrigen Umstände gewehrt und verdientermaßen den Ausgleich geschafft.“ Dieser fiel durch Joshua Meyer, der in der 79. Minute seinen zweiten Treffer markierte und den Endstand besorgte.
Mit dem Punktgewinn kommt der TSV Mühlenfeld auf nun acht Zähler und behauptet sich auf Rang 13 der Tabelle. Der „kleine Aufwärtstrend“, von dem Pohl vor der Partie gesprochen hatte, setzt sich damit fort.
„Ich bin mit der heutigen Leistung des Teams mehr als zufrieden“, so Pohl abschließend. „Weil es nicht einfach war, dort zu bestehen.“
TSV Barsinghausen – TSV Mühlenfeld 3:3
TSV Barsinghausen: Luca-Leon Möller, Volkan Culha (51. Mark Thompson), Maximilian Klein, Florian Nolte (90. Malte Grittner), Luca Triebsch, Arjen Kaya, Justus Störmer (67. Hammed Obisesan), Angelos Livas (78. Jannis Erler), Tobias Kienlin, Leon Büsing, Francesco Guglielmino (67. Maurice Lapöhn) - Trainer: Toni Pagano-Scorcio - Trainer: Ricardo Diaz
TSV Mühlenfeld: Tim Müller, Ali Saade (61. Dominik Ernst), Tom Bühling (91. Lukas Goro), Mahir Bingöl, Niklas Ehrcke, Sönke Ubben (46. Lukas Giesecke), Felix Berger, Gianluca Axler (86. Silas Bämpfer), Maximilian Gleue, Noah Peters, Joshua Meyer - Trainer: Mario Pohl
Schiedsrichter: Mathis Merk
Tore: 0:1 Joshua Meyer (13.), 0:2 Gianluca Axler (18.), 1:2 Leon Büsing (28.), 2:2 Angelos Livas (55. Foulelfmeter), 3:2 Leon Büsing (74.), 3:3 Joshua Meyer (79.)