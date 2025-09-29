– Foto: Tim S.

TSV Mühlenfeld trotzt Barsinghausen in turbulenter Partie ein 3:3 ab Pohl: „Wir haben uns gegen alle widrigen Umstände gewehrt“ Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Mühlenfeld Barsinghause

Der TSV Mühlenfeld hat am 9. Spieltag der Landesliga Hannover ein bemerkenswertes Auswärtsspiel beim TSV Barsinghausen bestritten und sich nach einem wilden Spielverlauf mit einem 3:3 (2:1) einen verdienten Punkt erkämpft. Besonders die Moral und Widerstandsfähigkeit der Pohl-Elf beeindruckten – nicht zuletzt nach einer umstrittenen Schiedsrichterentscheidung und einem strittigen Gegentor.

„Wie immer gegen Barsinghausen ein wildes Spiel“, sagte Trainer Mario Pohl nach Abpfiff – und fasste treffend zusammen, was sich über neunzig Minuten auf dem Rasen abspielte. Seine Mannschaft erwischte den besseren Start: Joshua Meyer traf nach einem schnellen Umschaltmoment zur Führung (13.), nur fünf Minuten später erhöhte Gianluca Axler per Standard zum 2:0. Doch Barsinghausen fand ins Spiel zurück: Leon Büsing verkürzte in der 28. Minute auf 1:2. „Dann wird vor der Pause auf 1:2 verkürzt“, so Pohl, „in Halbzeit zwei wird es wild.“ Und das war keineswegs übertrieben.

Nach Wiederanpfiff sprach Schiedsrichter Mathis Merk den Gastgebern einen aus Mühlenfelder Sicht „fragwürdigen“ Foulelfmeter zu, den Angelos Livas sicher zum 2:2 verwandelte (55.). In der 74. Minute dann der nächste Nackenschlag: Leon Büsing erzielte seinen zweiten Treffer, das 3:2 für Barsinghausen – allerdings aus klar abseitsverdächtiger Position. „Ein Abseitstor zum 2:3 drehte das Spiel“, ärgerte sich Pohl, lobte aber umso mehr die Reaktion seiner Mannschaft: „Zum Glück haben wir uns gegen alle widrigen Umstände gewehrt und verdientermaßen den Ausgleich geschafft.“ Dieser fiel durch Joshua Meyer, der in der 79. Minute seinen zweiten Treffer markierte und den Endstand besorgte.