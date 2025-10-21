TSV Mühlenfeld siegt spät gegen Godshorn

Der TSV Mühlenfeld hat seinen Aufwärtstrend in der Landesliga Hannover bestätigt und im Kellerduell gegen den TSV Godshorn einen wichtigen 2:1-Heimerfolg gefeiert. Dabei fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit, als Torwart Tim Müller per Foulelfmeter zum umjubelten Siegtreffer traf.

„Ich denke, dass der Sieg verdient war, obwohl das Siegtor per Elfer kurz vor Ende erzielt wurde“, sagte Trainer Mario Pohl nach der Partie. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt und sind verdient in die Pause gegangen.“

Tatsächlich präsentierte sich Mühlenfeld von Beginn an spielstark und druckvoll. Tobias Alker brachte die Gastgeber in der 31. Minute nach einer schönen Kombination in Führung. Nach dem Seitenwechsel jedoch kam Godshorn deutlich stärker auf. „Sie kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und kamen zum verdienten Ausgleich“, erklärte Pohl. Den Treffer erzielte Srecko Rogovic in der 54. Minute.

In der Folge entwickelte sich eine offene und umkämpfte Partie. „Nach 15 Minuten in Halbzeit zwei haben wir das Spiel wieder in den Griff bekommen und uns zahlreiche Chancen erspielt“, so Pohl. Mehrfach scheiterte der TSV an Godshorns starkem Keeper Selmir Brkic – bis in der Nachspielzeit der Lucky Punch gelang: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Müller sicher zum 2:1 (90.+3). Kurz darauf sah Stanley Joshua von den Gästen die Gelb-Rote Karte.