TSV Mühlenfeld siegt spät gegen Godshorn

Der TSV Mühlenfeld hat seinen Aufwärtstrend in der Landesliga Hannover bestätigt und im Kellerduell gegen den TSV Godshorn einen wichtigen 2:1-Heimerfolg gefeiert. Dabei fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit, als Torwart Tim Müller per Foulelfmeter zum umjubelten Siegtreffer traf.
„Ich denke, dass der Sieg verdient war, obwohl das Siegtor per Elfer kurz vor Ende erzielt wurde“, sagte Trainer Mario Pohl nach der Partie. „Wir haben in der ersten Halbzeit eine gute Leistung gezeigt und sind verdient in die Pause gegangen.“
Tatsächlich präsentierte sich Mühlenfeld von Beginn an spielstark und druckvoll. Tobias Alker brachte die Gastgeber in der 31. Minute nach einer schönen Kombination in Führung. Nach dem Seitenwechsel jedoch kam Godshorn deutlich stärker auf. „Sie kamen wie ausgewechselt aus der Kabine und kamen zum verdienten Ausgleich“, erklärte Pohl. Den Treffer erzielte Srecko Rogovic in der 54. Minute.
In der Folge entwickelte sich eine offene und umkämpfte Partie. „Nach 15 Minuten in Halbzeit zwei haben wir das Spiel wieder in den Griff bekommen und uns zahlreiche Chancen erspielt“, so Pohl. Mehrfach scheiterte der TSV an Godshorns starkem Keeper Selmir Brkic – bis in der Nachspielzeit der Lucky Punch gelang: Nach einem Foul im Strafraum verwandelte Müller sicher zum 2:1 (90.+3). Kurz darauf sah Stanley Joshua von den Gästen die Gelb-Rote Karte.
„Wir sind sehr froh, dass wir gegen einen direkten Kontrahenten drei Punkte geholt haben und fußballerisch wieder in die richtige Richtung gekommen sind“, bilanzierte Pohl zufrieden.
Mit dem dritten Sieg aus den letzten vier Spielen hat sich der TSV Mühlenfeld auf 14 Punkte verbessert und sich erstmals etwas vom Tabellenkeller abgesetzt. Die Entwicklung zeigt klar nach oben – auch, weil die Mannschaft mittlerweile wieder geschlossen auftritt und in den entscheidenden Momenten da ist.
TSV Mühlenfeld – TSV Godshorn 2:1
TSV Mühlenfeld: Tim Müller, Ali Saade, Marc Bodenburg, Theo Hellwig, Tom Bühling, Tobias Alker (68. Niklas Ehrcke), Felix Berger (88. Silas Bämpfer), Gianluca Axler, Dominik Ernst, Joshua Meyer (46. Justin Wesley Drechsler), Lukas Goro - Trainer: Mario Pohl
TSV Godshorn: Selmir Brkic, Srecko Rogovic, Maximilian Arndt, Nick-Luis Detsch, Sven Patz, Flemming Tappenbeck (68. Raymond Chidera Okolo), Nana Abrokwah Sarpong (85. Stanley Joshua), Lluis Cendon-Galati-Rando, Almir Kasumovic, Nico Bahrs, Zion Afolabi Ayodele (46. Carmelo Budanovic) - Trainer: Guido Schustereit
Schiedsrichter: Jonas Daniel Meereis
Tore: 1:0 Tobias Alker (31.), 1:1 Srecko Rogovic (54.), 2:1 Tim Müller (90.+3 Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Stanley Joshua (90./TSV Godshorn/)