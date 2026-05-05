TSV Mühlenfeld setzt auf Kontinuität Drei Leistungsträger verlängern ihre Verträge und bleiben dem Landesligisten auch künftig erhalten von red · Heute, 20:49 Uhr · 0 Leser

– Foto: Volkhard Patten

Der TSV Mühlenfeld hat frühzeitig ein starkes Zeichen für die kommende Entwicklung gesetzt. Mit den Vertragsverlängerungen von Ali Saade, Tim Müller und Gianluca Axler bindet der Landesligist gleich drei zentrale Spieler an sich und schafft damit Planungssicherheit für die Saison 2025/26.

Die drei Akteure haben sich in den vergangenen Spielzeiten als feste Größen im Team etabliert. Mit Einsatz, Leidenschaft und konstanter Leistung gehören sie zu den wichtigen Stützen im Kader des TSV Mühlenfeld. Die Verantwortlichen setzen damit bewusst auf Kontinuität und eingespielte Strukturen, um den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen.