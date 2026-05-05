TSV Mühlenfeld setzt auf Kontinuität

Der TSV Mühlenfeld hat frühzeitig ein starkes Zeichen für die kommende Entwicklung gesetzt. Mit den Vertragsverlängerungen von Ali Saade, Tim Müller und Gianluca Axler bindet der Landesligist gleich drei zentrale Spieler an sich und schafft damit Planungssicherheit für die Saison 2025/26.
Die drei Akteure haben sich in den vergangenen Spielzeiten als feste Größen im Team etabliert. Mit Einsatz, Leidenschaft und konstanter Leistung gehören sie zu den wichtigen Stützen im Kader des TSV Mühlenfeld.
Die Verantwortlichen setzen damit bewusst auf Kontinuität und eingespielte Strukturen, um den eingeschlagenen Weg konsequent fortzuführen.
Mit den Verlängerungen unterstreicht der Verein seine sportliche Linie. Die Weiterverpflichtung der drei Spieler ist zugleich ein Signal an die Mannschaft und das Umfeld: Der TSV Mühlenfeld will Stabilität bewahren und auf gewachsene Strukturen setzen.
Die Vertragsverlängerungen sollen nicht nur den aktuellen Kader stärken, sondern auch die Grundlage für weitere sportliche Erfolge schaffen. Die Verantwortlichen zeigen sich überzeugt, dass Saade, Müller und Axler auch künftig eine tragende Rolle spielen werden. Der TSV Mühlenfeld blickt damit geschlossen und ambitioniert in die Zukunft.