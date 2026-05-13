TSV Mühlenfeld setzt auf junge Offensive

Der TSV Mühlenfeld treibt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 in der Landesliga Hannover voran und verstärkt sich mit zwei jungen Offensivakteuren. Bahoz Akad und Selim Ben Aissa sollen künftig neue Impulse im Angriffsspiel setzen.
Mit Bahoz Akad sichert sich der TSV Mühlenfeld die Dienste eines vielseitig einsetzbaren Offensivspielers. Der 18-Jährige durchlief Stationen bei TSV Havelse und in Wunstorf, ehe er zuletzt für den JFV Neustadt auflief.
Akad kann sowohl im Sturmzentrum als auch über die Außenbahnen eingesetzt werden und gilt als flexibler Angreifer mit Entwicklungsperspektive. In Mühlenfeld soll er nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.
Auch Selim Ben Aissa wechselt vom JFV Neustadt zum TSV Mühlenfeld. Der 19-Jährige sammelte zuvor Erfahrungen bei renommierten Nachwuchsstandorten wie dem HSC Hannover, TSV Havelse, FC Verden 04 und dem JFV RWD Rehden.
Vor allem seine Dynamik und sein Offensivdrang über die linke Seite sollen dem Landesligisten zusätzliche Qualität verleihen. Der Verein sieht in beiden Spielern wichtige Bausteine für die sportliche Zukunft.
Mit den Verpflichtungen setzt der TSV Mühlenfeld frühzeitig auf junge, entwicklungsfähige Spieler und verfolgt damit einen klaren Kurs für die kommende Spielzeit.