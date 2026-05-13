TSV Mühlenfeld setzt auf junge Offensive

– Foto: André Nückel

Der TSV Mühlenfeld treibt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 in der Landesliga Hannover voran und verstärkt sich mit zwei jungen Offensivakteuren. Bahoz Akad und Selim Ben Aissa sollen künftig neue Impulse im Angriffsspiel setzen.

Mit Bahoz Akad sichert sich der TSV Mühlenfeld die Dienste eines vielseitig einsetzbaren Offensivspielers. Der 18-Jährige durchlief Stationen bei TSV Havelse und in Wunstorf, ehe er zuletzt für den JFV Neustadt auflief.

Akad kann sowohl im Sturmzentrum als auch über die Außenbahnen eingesetzt werden und gilt als flexibler Angreifer mit Entwicklungsperspektive. In Mühlenfeld soll er nun den nächsten Schritt im Herrenbereich gehen.