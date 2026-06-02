TSV Mühlenfeld holt Führungsspieler Busse

– Foto: André Nückel

Der TSV Mühlenfeld treibt seine Kaderplanung für die Saison 2025/26 in der Landesliga Hannover weiter voran und verpflichtet mit Thore Busse einen vielseitigen Mittelfeldspieler mit Führungsqualitäten.

Mit Thore Busse gewinnt der TSV Mühlenfeld einen Spieler, der bereits auf höherem Niveau seine Spuren hinterlassen hat. Der 25-Jährige begann seine Laufbahn beim RSV Rehburg und wechselte anschließend zum VfL Bückeburg, wo er mehrere Spielzeiten in der Landes- und Niedersachsenliga absolvierte.

Nach seiner Rückkehr nach Rehburg war Busse maßgeblich am Aufstieg in die Bezirksliga beteiligt und gehört dort inzwischen seit mehreren Jahren zu den etablierten Kräften. In der vergangenen Saison führte er sein Team zudem als Kapitän auf den Platz.