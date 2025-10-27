TSV Mühlenfeld gelingt spektakuläre Aufholjagd gegen Tabellenzweiten

Am 14. Spieltag der Landesliga Hannover sorgte der TSV Mühlenfeld für ein echtes Ausrufezeichen. Das Team von Trainer Mario Pohl gewann beim Tabellenzweiten TSV Krähenwinkel/Kaltenweide mit 4:3 und drehte dabei eine bereits verloren geglaubte Partie.

Das Spiel begann unter schwierigen Bedingungen. Die Gastgeber setzten den TSV Mühlenfeld früh unter Druck und nutzte den Rückenwind, um das Spiel zunächst zu kontrollieren. „Es war ein intensives Spiel auf Kunstrasen unter sehr schwierigen Bedingungen. Krähenwinkel/Kaltenweide hat uns früh unter Druck gesetzt, und wir konnten uns gegen den Wind nicht gut befreien“, sagte Pohl. Die überraschende, frühe Führung der Gäste durch Tim Müller (10., Foulelfmeter) war nach Ansicht des Trainers „etwas glücklich, aber nicht unverdient“.

Nach dem Rückstand kam der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide besser ins Spiel. Tristan Schmidt (27.) und Xhuliano Peqi (37.) drehten die Partie, doch mit dem Wiederanpfiff erhöhte Colin Piepenbrink für die Gastgeber auf 3:1 (46.). „Nachdem wir uns für die zweite Halbzeit viel vorgenommen hatten, mussten wir zunächst das bittere 1:3 kassieren, ohne zuvor den Ball berührt zu haben“, so Pohl. Doch der Mühlenfeld zeigte Moral. Felix Berger verkürzte in der 62. Minute, Maximilian Gleue glich in der 68. Spielminute aus, ehe Joker Justin Wesley Drechsler in der 73. Minute den umjubelten Siegtreffer erzielte.

„Mit den Einwechslungen von Drechsler und Gleue wurde unser Spiel deutlich stärker. Gleue erzielte mit einem Traumtor den Ausgleich, Drechsler nutzte sein Tempo und traf zur Führung“, lobte Pohl die beiden Matchwinner.

Der dritte Sieg in Folge sorgt beim TSV Mühlenfeld für weiteren Rückenwind. „Insgesamt war der Sieg nicht unverdient. Wir zeigen momentan eine sehr gute Mentalität auf dem Platz und agieren sehr diszipliniert. Jetzt heißt es, weiterzumachen. Vier Siege in Folge wären ein großer Erfolg für uns“, betonte Pohl.

Durch den Erfolg klettert Mühlenfeld auf Tabellenplatz zehn und bestätigt seine aufsteigende Form. TSV Krähenwinkel/Kaltenweide verliert einen Platz und ist nun Dritter.