TSV Mühlenfeld feiert glücklichen Auswärtssieg in Hildesheim Später Treffer durch Joker Hellwig sichert drei wichtige Punkte beim SV Newroz Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Mühlenfeld SV Newroz H

Der TSV Mühlenfeld hat am 12. Spieltag der Landesliga Hannover einen hart erkämpften Auswärtssieg gefeiert. Beim SV Newroz Hildesheim setzte sich die Mannschaft von Trainer Mario Pohl mit 1:0 durch – dank eines späten Treffers von Einwechselspieler Theo Hellwig in der 82. Minute.

„Ein sehr glücklicher Sieg“, gab Pohl nach Abpfiff offen zu. „In der ersten Halbzeit konnten wir das Spiel offen halten. Newroz hatte mehr Spielanteile, aber außer einer Doppelchance haben wir nichts zugelassen und hatten selbst drei gute Möglichkeiten.“ Tatsächlich war die Partie über weite Strecken ausgeglichen, doch die Gastgeber bestimmten über Ballbesitz und Tempo das Geschehen. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Hildesheim den Druck deutlich. „In Halbzeit zwei haben sie sehr offensiv gespielt, und da haben wir mehrfach Glück oder einen guten Torwart gehabt“, erklärte Pohl. Keeper Tim Müller verhinderte mit mehreren Paraden den Rückstand.

Als Newroz schließlich immer mehr Räume anbot, nutzte Mühlenfeld die sich bietende Gelegenheit eiskalt: Joker Theo Hellwig traf in der 82. Minute zum entscheidenden 1:0. „Wenn man so offensiv spielt, ergeben sich auch für den Gegner Möglichkeiten. Eine von zwei Chancen haben wir genutzt und somit drei wichtige Punkte mitgenommen“, sagte Pohl. Trotz des Erfolgs blieb der Trainer realistisch: „Es war nicht unser bestes Spiel, aber wir haben dagegengehalten und eine gute Teamleistung erbracht – das ist für uns das Wichtigste. Es war glücklich, aber lieber spiele ich mal nicht so gut und nehme drei Punkte mit als umgekehrt.“