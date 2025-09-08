TSV Mühlenfeld feiert ersten Saisonsieg

Der TSV Mühlenfeld hat am 6. Spieltag der Landesliga Hannover den lang ersehnten Befreiungsschlag geschafft. Mit einem klaren 3:0-Erfolg über Aufsteiger VfR Germania Ochtersum fuhr das Team von Trainer Mario Pohl nicht nur die ersten Punkte, sondern auch gleich den ersten Dreier der Saison ein – und verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller.
„Insgesamt war es kein Spiel auf hohem Niveau“, ordnete Pohl das Geschehen sachlich ein, wollte den Sieg aber keineswegs schmälern. „In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten gute Chancen, die wir halt einfach besser genutzt haben. So haben wir 2:0 geführt.“ Tatsächlich gehörte die Anfangsphase beiden Teams – Mühlenfeld agierte defensiv zwar erneut nicht immer sattelfest, nutzte aber die Gelegenheiten resolut. Gianluca Axler brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, Noah Peters legte in der 37. Minute nach.
Nach dem Seitenwechsel gewann der TSV mehr und mehr die Spielkontrolle. „In der zweiten Halbzeit waren wir schon spielbestimmend“, sagte Pohl. „Der Gegner konnte sich keine richtige Chance erspielen.“ Mühlenfeld präsentierte sich deutlich gefestigter als in den Wochen zuvor, ließ defensiv kaum noch etwas zu und blieb bei Umschaltmomenten gefährlich. Einen dieser Konter verwertete Maximilian Gleue in der 66. Minute zum 3:0-Endstand.
„Wir haben das Spiel im Griff gehabt, hatten noch ein paar Konterchancen, von denen wir eine genutzt haben“, so Pohl weiter. Die Erleichterung beim Trainer war spürbar – nicht nur wegen der Punkte, sondern auch mit Blick auf die Entwicklung: „Wir sind froh, dass wir den Anschluss gehalten haben und freuen uns nun auf Ramlingen.“
Mit nun sechs Zählern auf dem Konto klettert der TSV Mühlenfeld auf Rang 13 und lässt zumindest vorerst die Abstiegsränge hinter sich. Ob der klare Heimsieg die Wende einleitet, wird sich bereits am kommenden Wochenende zeigen: Dann wartet mit dem SV Ramlingen-Ehlershausen ein deutlich ambitionierterer Gegner.
TSV Mühlenfeld – VfR Germania Ochtersum 1924 3:0
TSV Mühlenfeld: Tim Müller, Ali Saade (72. Sönke Ubben), Mahir Bingöl, Niklas Ehrcke, Niklas Pohl, Felix Berger (76. Justin Wesley Drechsler), Gianluca Axler (70. David Jonathan Winkler), Maximilian Gleue (76. Lukas Goro), Dominik Ernst (76. Silas Bämpfer), Noah Peters, Joshua Meyer - Trainer: Mario Pohl
VfR Germania Ochtersum 1924: Kilian Blanke, Lukas Kasten, Paul Emmerling (37. Daniiel Hurtskaia), Daniel Klages, Lukas Hartmann, Jan-Calvin Hein (86. Maximilian-Alexander Schulze), Niklas Preußner, Yannis Engelhardt (15. Mohamed Ismail) (89. Viktor Cornelius Schmitz), Christian Engel, Wael Ismail, Jonas Schmedt (72. Luis Makowski) - Trainer: Stefan Staar - Trainer: Thomas Emmerling
Schiedsrichter: Tom Ehlers
Tore: 1:0 Gianluca Axler (12.), 2:0 Noah Peters (37.), 3:0 Maximilian Gleue (66.)