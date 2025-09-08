– Foto: Jan Sigel

TSV Mühlenfeld feiert ersten Saisonsieg 3:0-Heimerfolg gegen Ochtersum bringt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt Verlinkte Inhalte Landesliga Hannover Mühlenfeld G. Ochtersum Mario Pohl

Der TSV Mühlenfeld hat am 6. Spieltag der Landesliga Hannover den lang ersehnten Befreiungsschlag geschafft. Mit einem klaren 3:0-Erfolg über Aufsteiger VfR Germania Ochtersum fuhr das Team von Trainer Mario Pohl nicht nur die ersten Punkte, sondern auch gleich den ersten Dreier der Saison ein – und verschafft sich damit Luft im Tabellenkeller.

„Insgesamt war es kein Spiel auf hohem Niveau“, ordnete Pohl das Geschehen sachlich ein, wollte den Sieg aber keineswegs schmälern. „In der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten gute Chancen, die wir halt einfach besser genutzt haben. So haben wir 2:0 geführt.“ Tatsächlich gehörte die Anfangsphase beiden Teams – Mühlenfeld agierte defensiv zwar erneut nicht immer sattelfest, nutzte aber die Gelegenheiten resolut. Gianluca Axler brachte die Hausherren in der 12. Minute in Führung, Noah Peters legte in der 37. Minute nach.

Gestern, 15:00 Uhr TSV Mühlenfeld Mühlenfeld VfR Germania Ochtersum 1924 G. Ochtersum 3 0 Abpfiff + Video Nach dem Seitenwechsel gewann der TSV mehr und mehr die Spielkontrolle. „In der zweiten Halbzeit waren wir schon spielbestimmend“, sagte Pohl. „Der Gegner konnte sich keine richtige Chance erspielen.“ Mühlenfeld präsentierte sich deutlich gefestigter als in den Wochen zuvor, ließ defensiv kaum noch etwas zu und blieb bei Umschaltmomenten gefährlich. Einen dieser Konter verwertete Maximilian Gleue in der 66. Minute zum 3:0-Endstand. „Wir haben das Spiel im Griff gehabt, hatten noch ein paar Konterchancen, von denen wir eine genutzt haben“, so Pohl weiter. Die Erleichterung beim Trainer war spürbar – nicht nur wegen der Punkte, sondern auch mit Blick auf die Entwicklung: „Wir sind froh, dass wir den Anschluss gehalten haben und freuen uns nun auf Ramlingen.“