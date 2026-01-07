TSV Mudau trifft Trainer-Entscheidung

Unter ihrer Führung hat sich das Team nicht nur sportlich kontinuierlich weiterentwickelt, sondern auch die individuelle Verbesserung der Spieler ist klar erkennbar. Zudem gilt das Verhältnis zwischen Trainern und Mannschaft als ausgesprochen positiv. Die Spieler schätzen die offene Kommunikation, die klare sportliche Linie und die hohe Fachkompetenz des Duos. Entsprechend groß ist die Freude im Team, dass die Zusammenarbeit fortgeführt wird.

Hutter, einst beim FSV Hollenbach in der Oberliga Baden-Württemberg aktiv, und Hornbach (spielte mit dem TSV Höpfingen in der Verbandsliga) genießen im Verein ein hohes Ansehen und sind längst feste Bestandteile der TSV-Familie geworden. Ihre akribische, zuverlässige und moderne Trainingsarbeit gilt als wesentlicher Faktor für den sportlichen Aufschwung in den vergangenen Jahren – lässt der Verein in einer Pressemitteilung wissen.

"Beide verkörpern die Werte unseres Vereins"

Vorstand Michael Volk zeigt sich entsprechend zufrieden mit der Vertragsverlängerung: "Wir freuen uns außerordentlich, dass Dennis und Christoph ihren Weg mit uns weitergehen. Beide verkörpern die Werte unseres Vereins, arbeiten hochprofessionell und haben unser Team auf ein neues Level gehoben. Die Entwicklung der letzten Jahre spricht für sich und die Rückmeldungen aus der Mannschaft bestätigen uns zusätzlich, dass wir den richtigen Weg eingeschlagen haben. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch viel erreichen können."

Auch im Umfeld ist die Zuversicht groß, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit an die Erfolge der vergangenen Spielzeiten anknüpfen kann. Der Verein hofft auf ein weiteres erfolgreiches Jahr und darauf, dass die eingeschlagene sportliche Linie unter Hutter und Hornbach weiter Früchte tragen wird.