TSV Moosach kämpft sich ans Überleben heran - SC Baldham II kassiert Klatsche A-KLASSE 6: Ausgleich in Bruck Chefsache

SV Bruck – TSV Ebersberg II 2:2

Nach einem 0:2-Rückstand erkämpfte sich die Heimelf nämlich durch einen Treffer in letzter Minute noch den einen Zähler. „Aber wir haben nicht die Leistung auf den Platz bringen können wie in den letzten Wochen.“ Damit wären dann die anvisierten drei Punkte vielleicht möglich gewesen. Zwei frühe Gegentreffer von Furkan Duran (5.) und Stefan Giglinger (10.) brachten den SV Bruck in Not. Der Kopfballtreffer von Spielertrainer Thomas Schwarzbauer (70.) brachte neue Hoffnung, der Ausgleichstreffer entsprang schließlich einem Kopfball-Ping-Pong im Ebersberger Strafraum. Der Torschütze, natürlich auch per Kopf: Schwarzbauer (90.). arl

SV Bruck: Heiler, Hilger, Vollmayer, Emmerig, Schwarzbauer, Hagenraiher, Thymnioulas, Golla, Beck, Bellos, Kammerloher, Weigl, Widmann. – TSV Ebersberg II: Schmidmaier, Giglinger, Häusgen, Stärk, Öckl, Winkler, Niedermaier, Schedo, Weigl, Duran, Hartl, Köckeis, Chirco, Markio.

TSV Moosach – SC Grüne Heide Ism. II 2:0

Einen „hart erkämpften Arbeitssieg“ vermeldete Moosachs Fußballboss Jürgen Werner. Durch die drei Zähler in diesem wichtigen Abstiegsduell schaffte Moosach den Anschluss an die rettenden Ränge und hielt zudem den Kontrahenten aus Ismaning noch deutlicher im Blickfeld. „Wir saugen uns langsam ran und versuchen jetzt, über den Strich zu springen.“ Mit dem dritten Heimsieg in Folge ist diese Marke nun in Reichweite.