TSV Moorenweis verpasst den Aufstieg und spricht dennoch von einem „geilen Jahr“

„Wir wussten, dass es in Weßling schwer werden würde“, sagte 2. Abteilungsleiter Andreas Otter, der noch am Montag einen Fanbus organisiert hatte, damit die Mannschaft von außen lautstarke Unterstützung erhalten konnte.

Quasi bis zu diesem Zeitpunkt stand die Entscheidung des Spiels auf des Messers Schneide, denn auch Moorenweis hatte mehrmals Chancen für einen Siegtreffer. So hatten Julian Dietrich und der eingewechselte Lukas Blechinger jeweils Pech mit Aluminium-Treffer.

Die erste Halbzeit gehörte Weßling, berichtete Birkner, in den zweiten 45 Minuten war aber seine Mannschaft am Drücker, so Birkner, der sich aus beruflichen Gründen für nächste Zeit erst einmal vom Fußball verabschiedet. Für ihn hat der Verein bereits mit dem Landsberger Sebastian Bonfert einen neuen Spielertrainer verpflichtet, der bereits auch schon dem Spielen seinen Stempel aufdrückte, als Moorenweis in die Zielgerade einbog.

Rückblickend sprach Birkner von einem „geilen Jahr.“ „Ich habe jetzt erst einmal Feierabend“, verabschiedete sich Birkner von der Mannschaft noch am Samstag nach der knapp verpassten Relegation. „Wir haben am Ende einen ausgezeichneten dritten Platz geholt, womit man nicht unbedingt rechnen konnte. Meine Gratulation geht zum Meister nach Geiselbullach, denen ich eine erfolgreiche Bezirksliga-Saison wünsche.“