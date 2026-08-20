TSV Moorenweis schlägt Aufstiegskandidaten Gilching – 17. Heimsieg in Folge

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den TSV Gilching (in Weiß). – Foto: Dieter Metzler

Der TSV Moorenweis hat seine Heimfestung verteidigt und den Meisterschaftsfavoriten TSV Gilching vor 270 Zuschauern mit 2:0 besiegt.

Der TSV Moorenweis marschiert weiter. Diesmal bekam Meisterschaftsfavorit TSV Gilching die Heimstärke der Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert zu spüren. Vor 270 Zuschauern setzte sich Moorenweis mit 2:0 (0:0) durch. „Es ist der 17. Heimsieg saisonübergreifend“, sagte ein zufriedener Baumert nach dem für ihn ersten großen Prüfstein der Saison. „Wir haben einfach einen Lauf, und den nehmen wir so lange mit, wie es nur geht. Die Punkteausbeute ist schon überragend.“

Den Grund für den Erfolg sah der TSV-Trainer vor allem in der starken Defensivleistung seiner Mannschaft. „Wir sind hinten gut gestanden und haben ganz wenig zugelassen.“ Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten hatte Gilching zwar mehr vom Spiel, kam aber kaum zu klaren Chancen. Die beste Möglichkeit der Gäste hatte Owen Osagie kurz vor der Pause. TSV-Torhüter Alex Pauker war jedoch zur Stelle und rettete das 0:0 in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel übernahm Moorenweis zunehmend das Kommando. In der 54. Minute fing Dominik Widemann einen Pass in der Gilchinger Abwehr ab, umkurvte Torhüter Michael Loroff und schob zur Führung ein. Auch danach war Moorenweis dem zweiten Treffer näher als Gilching dem Ausgleich. Kilian Knöferl und Thomas Maier ließen zunächst Möglichkeiten zum 2:0 liegen, ehe Michael Müller in der 79. Minute für die Entscheidung sorgte. Von den Gästen kam im zweiten Durchgang bis auf einige Distanzschüsse kaum noch Gefahr. „An unserer Heimfestung hat sich auch Gilching die Zähne ausgebissen“, freute sich der zweite Abteilungsleiter Andreas Otter. (Dieter Metzler)