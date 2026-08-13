TSV Moorenweis empfängt SV Raisting – und will Heimserie fortsetzen

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den FC Deisenhofen II (weiße Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Moorenweis hat in der vergangenen Saison sämtliche Heimspiele gewonnen. Die Serie will man jetzt auch in der Bezirksliga fortsetzen.

Der TSV Moorenweis will seine Heimserie auch in der Bezirksliga fortsetzen. Am Samstag um 13 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert den SV Raisting. In der vergangenen Saison gewann der TSV sämtliche Heimspiele, auch die erste Bezirksliga-Partie vor eigenem Publikum gegen Deisenhofen II entschied der Aufsteiger mit 3:2 für sich.

„Wir wollen natürlich die Gunst der Stunde nutzen und so lange wie möglich da oben mitspielen“, sagt der zweite Abteilungsleiter Andreas Otter. Nach drei Spieltagen steht Moorenweis plötzlich ungeschlagen auf Rang drei. Dazu beigetragen hat auch die nachträglich geänderte Wertung des Saisonauftakts beim FC Kosova München. Die ursprünglich mit 2:7 verlorene Partie wurde vom Sportgericht mit 2:0 für den TSV gewertet. Die drei zusätzlich zugesprochenen Punkte sieht Otter allerdings vor allem als wichtige Zähler auf dem Weg zum eigentlichen Saisonziel, dem Klassenerhalt. Einen zusätzlichen Motivationsschub könne die Entscheidung dennoch geben.