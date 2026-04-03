TSV Moorenweis baut mit einem 3:0-Sieg die Tabellenführung aus

Der TSV Moorenweis (in Rot) im Spiel gegen den SC Maisach (grüne Trikots). – Foto: Dieter Metzler

Thomas Maier erzielte alle drei Treffer gegen Landsberg. Doch ein Elfmeter wurde verschossen und hätte gefährlich werden können.

„Wir haben Landsberg 90 Minuten lang im Griff gehabt“, sagte der zweite Abteilungsleiter Andreas Otter. Echte Gefahr kam fast nie auf. „Unser Torwart Andreas Pauker wurde nur einmal wirklich gefordert – und da war er mit einer Fußabwehr zur Stelle.“

Der TSV Moorenweis hat sich am Donnerstagabend gegen den Tabellensechsten TSV Landsberg souverän mit 3:0 durchgesetzt und seine Spitzenposition untermauert. Mann des Abends war Thomas Maier, der alle drei Treffer für die Mannschaft von Trainer Sebastian Baumert erzielte und den Vorsprung auf die Verfolger aus Oberalting und Unterpfaffenhofen weiter ausbaute.

Den Führungstreffer von Maier leitete Sebastian Bonfert ein, das 2:0 bereitete Alexander Greif vor, der nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf stand. Spätestens mit Maiers drittem Treffer drei Minuten nach Wiederanpfiff war die Partie entschieden. Dabei verschossen die Gastgeber in der 66. Minute sogar noch einen Foulelfmeter durch Johann Dietrich.

„Wir haben ein gutes Polster auf die Verfolger“, sagte Otter mit Blick auf die Tabelle. Am Ostermontag geht es für Moorenweis weiter zum Tabellenfünften nach Weßling. (Dieter Metzler)