TSV Mommenheim: Jeder Fehler kann zur Niederlage führen Der Traditionsverein im Winter-TÜV: Keinen Zwang auf dem Transfermarkt

Welche Transfers gibt es bei euch in der Winterpause, sind Zu- oder Abgänge geplant?

Wir wollen vor allem an unserer Effizienz arbeiten. In dem Wissen das kleine Fehler oder Spannungsverluste eine Niederlage bedeuten können.

Was muss im neuen Jahr besser werden?

Trotz der kurzen Pause konnte der Fokus über nahezu die komplette Hinrunde hochgehalten werden und wir konnten uns in einer höheren Liga etablieren.

Was lief besonders gut in der Hinrunde und wie zufrieden seid ihr?

Wer holt sich die Meisterschaft in eurer Liga? Und wer steigt ab?

