TSV Möttlingen bejubelt beim VfL Nagold II den ersten Saisonsieg

Der achte Spieltag in der Bezirksliga Nordschwarzwald begann heute mit einem Duell im Tabellenkeller. Der VfL Nagold II empfing den TSV Möttlingen – und beide Mannschaften standen unter Druck. Am Ende setzten sich die Gäste knapp durch und feierten ihren ersten Saisonsieg, der neue Hoffnung bringt.

Der VfR Sulz will nach dem 2:0 in Möttlingen weiter Boden gutmachen. Die Offensive der Sulzer zählt mit 21 Treffern zu den besten der Liga, während Oberreichenbach mit soliden Leistungen als Aufsteiger beeindruckt. Nach dem 2:2 gegen Gechingen rangiert die SG mit elf Punkten im sicheren Mittelfeld. Beide Mannschaften stehen für attraktiven, offensiven Fußball – ein offenes Duell auf Augenhöhe ist zu erwarten.

In Ahldorf treffen zwei Teams mit unterschiedlicher Formkurve aufeinander. Die Gastgeber mussten zuletzt ein 0:7-Debakel in Gültlingen verkraften und stehen auf dem 14. Platz. Felldorf/Bierlingen dagegen befindet sich mit zwölf Punkten auf Rang fünf und will den positiven Trend fortsetzen. Besonders die starke zweite Halbzeit beim 3:1 gegen Dornstetten macht Mut. Ein Sieg in Ahldorf könnte die SGM endgültig im oberen Drittel festsetzen, während die Hausherren dringend Punkte im Abstiegskampf benötigen.

Spitzenreiter Gültlingen reist als klarer Favorit zum Tabellenfünfzehnten nach Dornhan. Der SVG ist nach sieben Spielen ungeschlagen und zeigte zuletzt beim 7:0 gegen Ahldorf/Mühlen seine Offensivstärke. Für Dornhan, das bislang erst zwei Punkte auf dem Konto hat, wird es ein Kampf gegen einen übermächtigen Gegner. Doch auf heimischem Platz will das Team Moral zeigen und sich zumindest teuer verkaufen. Für Gültlingen gilt: Nur mit voller Konzentration lässt sich die Tabellenführung verteidigen.

Die Zuschauer sahen eine Partie, die von Beginn an durch Einsatz und Entschlossenheit geprägt war. Der TSV Möttlingen nutzte seine Chancen früh und belohnte sich bereits in der 14. Minute: Paul Oesterle brachte die Gäste in Führung. In der 32. Minute legte Steffen Graze nach und baute den Vorsprung auf 2:0 aus. Nagold II zeigte sich zwar bemüht, tat sich aber schwer, die kompakte Defensive der Gäste entscheidend zu durchbrechen. Erst nach dem Seitenwechsel gelang der Anschlusstreffer: Stefan Wurm verwandelte in der 58. Minute einen Foulelfmeter zum 1:2. Das Tor brachte noch einmal Spannung in die Partie, doch trotz aller Bemühungen konnte Nagold das Spiel nicht mehr drehen. Für Möttlingen bedeutet dieser Auswärtserfolg nicht nur der erste Saisonsieg, sondern auch ein kleiner Befreiungsschlag.

Die Sportfreunde und der FC Altburg trennen in der Tabelle nur zwei Punkte. Während Gechingen zuletzt mit einem Remis in Oberreichenbach zufrieden sein musste, gewann Altburg knapp gegen Ottenbronn. Beide Teams zeigen sich defensiv stabil. Für den Sieger winkt der Anschluss an die Top Drei – für Gechingen könnte es der erste Heimsieg seit dem zweiten Spieltag werden. ---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr FV GW Ottenbronn Ottenbronn SV Wittendorf Wittendorf 15:00 PUSH

Nach dem Dämpfer gegen Eutingen wartet auf den Tabellenzweiten Wittendorf ein unangenehmes Auswärtsspiel. Ottenbronn ist für seine Heimstärke bekannt und hat in dieser Saison noch keine Partie auf eigenem Platz verloren. Wittendorf will die Niederlage gegen Eutingen vergessen machen und die Chance nutzen, wieder an Gültlingen heranzurücken. Besonders die Defensive steht unter Beobachtung, nachdem sie zuletzt vier Gegentreffer hinnehmen musste. Ottenbronn könnte mit einem Überraschungserfolg ins Mittelfeld vorrücken. ---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SV Eutingen SV Eutingen SV Baiersbronn Baiersbronn 15:00 PUSH

Formstarke Eutinger treffen auf den offensivfreudigen SV Baiersbronn – ein Duell zweier Teams, die derzeit punktgleich im oberen Mittelfeld liegen. Beide haben nach sieben Spielen zwölf Zähler und können mit einem Sieg oben angreifen. Eutingen reist mit Rückenwind aus dem 4:2-Erfolg in Wittendorf an, Baiersbronn nach einem 6:3-Torfestival gegen Dornhan. Die Zuschauer dürfen sich auf eine offene, torreiche Begegnung freuen, in der Kleinigkeiten entscheiden könnten. ---

So., 12.10.2025, 15:00 Uhr SG Dornstetten Dornstetten SV Althengstett Althengstett 15:00 PUSH

Zum Abschluss des Spieltags trifft Aufsteiger Dornstetten auf den SV Althengstett. Beide Teams konnten zuletzt nicht überzeugen: Dornstetten kassierte ein 1:3 in Felldorf, Althengstett gewann zwar spektakulär 4:3 gegen Nagold II, zeigte dabei aber defensive Schwächen. In der Tabelle trennen beide nur zwei Punkte – ein klassisches Duell zweier Teams, die den Anschluss ans obere Mittelfeld halten wollen. Für Dornstetten bietet sich die Gelegenheit, den Heimvorteil zu nutzen und zurück in die Erfolgsspur zu finden.

