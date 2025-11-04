 2025-10-30T14:25:35.653Z

Spielbericht
– Foto: TSV Immenhausen

TSV mit verdienter Niederlage beim Tabellenletzten

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A Hof-Wolf
SSV Sand II
Immenhausen II

Sa., 01.11.2025, 14:30 Uhr
SSV Sand 1910
SSV Sand 1910SSV Sand II
TSV Immenhausen
TSV ImmenhausenImmenhausen II
1
0
Abpfiff

Zu Gast beim Tabellenletzten auf der Sander Höhe erlebte die TSV Immenhausen II einen gebrauchten Tag. Bei anhaltendem Regen und zunehmend unbespielbarem Platz kam die Mannschaft nie richtig ins Spiel und musste sich am Ende verdient mit 0:1 geschlagen geben.

Der SSV Sand erwischte den deutlich besseren Start und ging bereits nach fünf Minuten in Führung. Auch im weiteren Verlauf blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und hätten in der 15. Minute per Foulelfmeter erhöhen können, scheiterten jedoch am stark reagierenden TSV-Keeper Andy Rehrmann.

Immenhausen fand zu keiner Zeit Zugriff auf die Partie. Offensiv blieben die Gäste harmlos, einige Verzweiflungsschüsse aus der 2. bis 3. Reihe sorgten für wenig Gefahr. Mit fortschreitender Spielzeit verschlechterten sich die Platzverhältnisse weiter, was den Spielfluss zusätzlich hemmte und keine weiteren „Highlights“ zuließ.

Fazit: Am Ende blieb es beim knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg für den SSV Sand, der damit seinen zweiten Saisonsieg feiern und auf den vorletzten Tabellenplatz klettern konnte. Die TSV Immenhausen II war nicht zum ersten Mal in dieser Saison bei regnerischem Wetter nicht zu gebrauchen.

Aufstellung TSV Immenhausen:

Andy Rehrmann, Leon Heckel (63‘ Tim Lindemann), Mert Ongun (46‘ Boris Bralo), Marcel Quambusch, Colin Schöps, David Golek (86‘ Fiete Römer), Luca Marinho da Costa, Fiete Römer (74‘ Samuel Hartig), Rene Döring, Marcel Hausmann, Samuel Hartig (46‘ Lee Cassatt)

Trainer: Pascal Göhl

Tore:

0:1 Pierre Pascal Nyemb Bata (5‘)

Aufrufe: 04.11.2025, 09:44 Uhr
Kristoffer KochAutor