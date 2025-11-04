TSV mit verdienter Niederlage beim Tabellenletzten

Zu Gast beim Tabellenletzten auf der Sander Höhe erlebte die TSV Immenhausen II einen gebrauchten Tag. Bei anhaltendem Regen und zunehmend unbespielbarem Platz kam die Mannschaft nie richtig ins Spiel und musste sich am Ende verdient mit 0:1 geschlagen geben.

Der SSV Sand erwischte den deutlich besseren Start und ging bereits nach fünf Minuten in Führung. Auch im weiteren Verlauf blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft und hätten in der 15. Minute per Foulelfmeter erhöhen können, scheiterten jedoch am stark reagierenden TSV-Keeper Andy Rehrmann.

Immenhausen fand zu keiner Zeit Zugriff auf die Partie. Offensiv blieben die Gäste harmlos, einige Verzweiflungsschüsse aus der 2. bis 3. Reihe sorgten für wenig Gefahr. Mit fortschreitender Spielzeit verschlechterten sich die Platzverhältnisse weiter, was den Spielfluss zusätzlich hemmte und keine weiteren „Highlights“ zuließ.