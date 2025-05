TSV mit gerechtem Unentschieden...

Nach dem fulminanten Auftritt am Donnerstag gegen FKV Neu-Ulm wartet mit Albeck ein ganz anderer Gegner auf den TSV. Und das bekommt der TSV von Beginn an zu spüren, denn Albeck geht durch einen sehr strittigen Elfmeter früh in Führung (6.). Der TSV, durch weitere Verletzte, etwas ausgedünnt im Kader findet dann besser ins Spiel und hat per Lattenkopfball von Bosch und Kopfball von Jehle zwei sehr gute Chancen. Nachdem Bosch mit einer Rippenverletzung erneut den Platz früh verlassen muss, sticht der eingewechselte Benz dann als Joker und erzielt nach einer Flanke den Ausgleich (41.). In der zweiten Halbzeit rettet direkt Späth bevor Eckle auf der anderen Seite zweimal aussichtsreich vergibt. Es entwickelt sich ein wildes Spiel, dem es auf Seiten etwas an Struktur fehlt. Nach einer Einzelaktion und einer schlampigen Defensivaktion geht dann Albeck erneut in Führung (61.). Etwas müde versucht Bernstadt alles rauszuholen, kann aber zunächst erneut Späth danken, der ein weiteres Gegentor verhindert. Nach schöner Vorarbeit von Noller kann dann Eckle den verdienten Ausgleich erzielen (79.). In der Schlussphase ist noch einmal alles möglich auf beiden Seiten, jedoch verweigert der Schiedsrichter Elfmeterpfiffe für den TSV und hinten hält Späth seinen Kasten dann sauber, weswegen es beim 2-2 bleibt.