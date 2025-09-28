TSV mit Auswärtssieg...

Im Auswärtsspiel in Pfuhl entwickelt sich von Beginn an ein flottes Spiel, in dem der Gastgeber die erste Chance hat und am Pfosten scheitert. Glück für Bernstadt, das ab diesem Moment das Kommando übernimmt. Mit einem abgefälschten Schuss macht Eckle den Führungstreffer (9.), ehe wenig später Jost nach Vorlage von Jehle das 2-0 erzielen kann (15.). In dieser Phase ist der TSV klar das bessere Team und verpasst es das Ergebnis höher zu gestalten. Im Laufe der zweiten Halbzeit kommen die Pfuhler besser ins Spiel, aber es bleibt bei der 2-0 Führung zur Pause. In der zweiten Halbzeit hat Bernstadt das Spiel komplett im Griff und kann durch Noller, M. erhöhen (55.). Defensiv brennt nichts mehr an und offensiv gibt es immer wieder Räume auch begünstigt durch Defensivfehler der Gastgeber. Mit seinen Treffern zwei und drei kann Jost innerhalb kurzer Zeit das Ergebnis auf 5-0 schrauben (72., 76.). Am Ende ein verdienter Sieg für den TSV.