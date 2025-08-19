TSV Milbertshofen zeigt starke Form vor Ligastart

Im letzten Testspiel vor dem Start in die Kreisklasse setzte sich der TSV Milbertshofen mit 3:1 gegen den FC Anadolu Bayern durch. Trotz sommerlicher Temperaturen und lediglich zehn Zuschauern boten beide Teams eine engagierte Leistung.

Bereits in der 2. Minute brachte Ilker Özcan den TSV Milbertshofen in Führung. Der frühe Treffer gab dem Team von Trainer Patrick Themar zusätzlichen Auftrieb. In der 38. Minute erhöhte Janos Römgens nach einem schönen Spielzug auf 2:0. Nach der Pause kam der FC Anadolu Bayern besser ins Spiel und verkürzte durch Hiroki Shimizu auf 2:1 (53.). Doch Ilker Özcan bewies erneut seinen Torinstinkt und sorgte kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer (85.) für den verdienten 3:1-Endstand.

Besonders hervorzuheben ist Ilker Özcan, der als Doppeltorschütze glänzte und maßgeblich zum Erfolg seines Teams beitrug.

Ausblick auf den 1. Spieltag der Kreisklasse

TSV Milbertshofen – FC Bosna H.

Der TSV Milbertshofen startet mit breiter Brust in die neue Saison. Nach dem überzeugenden Testspielerfolg wollen die Milbertshofener auch gegen den FC Bosna H. vor heimischem Publikum punkten. Trainer Patrick Themar wird sein Team auf ein hart umkämpftes Match vorbereiten, bei dem vor allem die Defensive stabil stehen soll. Die Formstärke von Ilker Özcan könnte erneut den Unterschied machen.

FC Anadolu Bayern – SV Untermenzing II

Der FC Anadolu Bayern empfängt am ersten Spieltag den SV Untermenzing II zum Heimspiel. Trotz der Testspielniederlage gegen Milbertshofen zeigte das Team von Trainer Oemer Cesur eine gute Moral. Besonders Hiroki Shimizu, der gegen den TSV traf, könnte auch gegen Untermenzing II für offensive Akzente sorgen. Mit einer konzentrierten Leistung will Anadolu einen erfolgreichen Start in die Saison hinlegen.