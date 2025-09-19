TSV Milbertshofen – SpVgg Thalkirchen 2:2

Im intensiven Abendspiel konnte die SpVgg Thalkirchen beim TSV Milbertshofen einen hart erkämpften Punkt mitnehmen. Die Gastgeber starteten furios und gingen bereits früh durch einen Doppelpack von Ilker Özcan mit 2:0 in Führung. Thalkirchen wirkte in der Anfangsphase unkonzentriert und fand zunächst keinen Zugriff auf das Spiel.

Mit zunehmender Spielzeit kam die SpVgg jedoch besser in die Partie. In der 31. Minute gelang Jakob Neumaier der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1. Nach der Halbzeitpause zeigte Thalkirchen eine deutlich stabilere Leistung und belohnte sich in der 66. Minute mit dem Ausgleichstreffer durch Felix Hummel.