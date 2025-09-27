TSV Milbertshofen siegt souverän

Der TSV Milbertshofen zeigte beim Auswärtsspiel gegen den SV Pullach II eine überzeugende Leistung und gewann verdient mit 3:0. Bereits in der 21. Minute brachte Ilker Özcan die Gäste mit einem platzierten Schuss in Führung. Pullach versuchte zu reagieren, fand jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Milbertshofener.

Nach der Pause erhöhte Remigius Kähler in der 60. Minute auf 2:0. Der TSV kontrollierte das Spielgeschehen weiterhin souverän und ließ den Gastgeber kaum zur Entfaltung kommen. Den Schlusspunkt setzte erneut Ilker Özcan, der in der 85. Minute seinen zweiten Treffer des Tages erzielte und den Endstand markierte.

Der TSV Milbertshofen dominierte die Partie über weite Strecken und zeigte sich sowohl defensiv stabil als auch offensiv effizient. Der SV Pullach II konnte dem Druck der Gäste nicht standhalten und blieb ohne nennenswerte Torchancen. Insgesamt ein verdienter Sieg für die Mannschaft von Trainer Patrick Themar.