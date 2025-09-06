TSV Milbertshofen ringt TSV 1860 München IV mit 3:2 nieder

Am Samstag trafen der TSV Milbertshofen und der TSV 1860 München IV in einem packenden Punktspiel aufeinander. Vor 35 Zuschauern entwickelte sich ein spannendes Match, das die Gastgeber mit 3:2 für sich entscheiden konnten.

Bereits in der 3. Minute sorgte Adnan Karim für die frühe Führung des TSV Milbertshofen. Nur sieben Minuten später erhöhte Janos Römgens auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Doch der TSV 1860 München IV ließ sich nicht beeindrucken: In der 13. Minute verkürzte Sandro Riedl auf 2:1.

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Adnan Karim mit seinem zweiten Treffer das wichtige 3:1 (44. Minute). In der zweiten Halbzeit kämpften die Gäste unermüdlich, was in der 79. Minute mit dem Anschlusstreffer durch Thomas Papaja belohnt wurde. Trotz weiterer Bemühungen des TSV 1860 München IV blieb es beim 3:2 für Milbertshofen.

Der TSV Milbertshofen startete furios und legte den Grundstein für den Heimsieg bereits in der ersten Halbzeit. Besonders Adnan Karim war mit seinen zwei Treffern der Matchwinner. Der TSV 1860 München IV zeigte jedoch Moral und machte das Spiel spannend, konnte den Ausgleich letztlich aber nicht mehr erzwingen.

Ein unterhaltsames und temporeiches Spiel, das von der Effizienz des TSV Milbertshofen und dem Kampfgeist des TSV 1860 München IV geprägt war. Am Ende setzte sich das Team von Trainer Patrick Themar verdient durch, auch wenn die Gäste bis zum Schluss dagegenhielten.