TSV Milbertshofen dominiert BSC Sendling

Im Duell zwischen dem BSC Sendling München und dem TSV Milbertshofen setzte sich der TSV deutlich mit 6:1 durch. Trotz einer kämpferischen Leistung der Gastgeber, war Milbertshofen spielerisch überlegen und zeigte insbesondere in der zweiten Halbzeit seine Offensivstärke.

Die Partie begann ausgeglichen, doch kurz vor der Pause erzielte Ilker Özcan in der 41. Minute das 0:1 für Milbertshofen. Nach der Halbzeitpause glich Semir Ljumani in der 54. Minute für Sendling aus, was kurzzeitig Hoffnung bei den Gastgebern aufkeimen ließ. Doch diese währte nicht lange: In der 62. Minute brachte Leonard Faluyi den TSV erneut in Führung.

In der Schlussphase drehte insbesondere Ilker Özcan auf. Er erzielte in der 75., 86. und 87. Minute einen Hattrick und schraubte das Ergebnis auf 1:5. Den Schlusspunkt setzte erneut Leonard Faluyi in der 89. Minute zum 1:6-Endstand.

Der TSV Milbertshofen zeigte eine dominante Vorstellung, getragen von einem überragenden Ilker Özcan, der mit vier Treffern zum Matchwinner avancierte. Sendling konnte nach dem Ausgleich nicht mehr mithalten und brach am Ende defensiv ein. Der klare Sieg spiegelt die Überlegenheit Milbertshofens besonders in der zweiten Halbzeit wieder.