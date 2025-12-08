 2025-12-03T05:51:34.672Z

TSV Miedelsbach – TSV Strümpfelbach 1:3 (0:1)

So., 16.11.2025, 14:30 Uhr
Der TSV Strümpfelbach setzte seinen positiven Trend fort und gewann das Auswärtsspiel beim TSV Miedelsbach mit 3:1. In einer intensiven Partie zeigte der TSV vor allem in den entscheidenden Momenten große Effizienz und starke Standards.

Strümpfelbach startete konzentriert und belohnte sich früh: In der 21. Minute zirkelte Marvin Sohn einen sehenswerten direkten Freistoß unhaltbar ins Tor – ein technisch herausragender Treffer zur verdienten 0:1-Führung.

Nach Wiederanpfiff nutzte Miedelsbach in der 50. Minute eine Unordnung in der Defensive des TSV und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Strümpfelbach zeigte jedoch sofort die richtige Reaktion. In der 63. Minute brachte eine scharfe Hereingabe von Yannick die erneute Führung: Timo Heubach stand goldrichtig und vollendete zum 1:2.

Den Deckel auf die Partie setzte Moritz Brukner in der 85. Minute. Nach einem perfekt getimten Zuspiel von Marvin Sohn blieb er vor dem Tor eiskalt und schob zum 1:3-Endstand ein.

Mit einem starken Auftritt, hoher Laufbereitschaft und Effizienz im Abschluss sicherte sich der TSV Strümpfelbach die drei Punkte und bestätigte seine aktuell stabile Form.

Finn LinkoAutor