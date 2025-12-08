TSV Miedelsbach – TSV Strümpfelbach 1:3 (0:1)

Der TSV Strümpfelbach setzte seinen positiven Trend fort und gewann das Auswärtsspiel beim TSV Miedelsbach mit 3:1. In einer intensiven Partie zeigte der TSV vor allem in den entscheidenden Momenten große Effizienz und starke Standards.
Strümpfelbach startete konzentriert und belohnte sich früh: In der 21. Minute zirkelte Marvin Sohn einen sehenswerten direkten Freistoß unhaltbar ins Tor – ein technisch herausragender Treffer zur verdienten 0:1-Führung.
Nach Wiederanpfiff nutzte Miedelsbach in der 50. Minute eine Unordnung in der Defensive des TSV und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Strümpfelbach zeigte jedoch sofort die richtige Reaktion. In der 63. Minute brachte eine scharfe Hereingabe von Yannick die erneute Führung: Timo Heubach stand goldrichtig und vollendete zum 1:2.
Den Deckel auf die Partie setzte Moritz Brukner in der 85. Minute. Nach einem perfekt getimten Zuspiel von Marvin Sohn blieb er vor dem Tor eiskalt und schob zum 1:3-Endstand ein.
Mit einem starken Auftritt, hoher Laufbereitschaft und Effizienz im Abschluss sicherte sich der TSV Strümpfelbach die drei Punkte und bestätigte seine aktuell stabile Form.