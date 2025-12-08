TSV Miedelsbach – TSV Strümpfelbach 1:3 (0:1)

Strümpfelbach startete konzentriert und belohnte sich früh: In der 21. Minute zirkelte Marvin Sohn einen sehenswerten direkten Freistoß unhaltbar ins Tor – ein technisch herausragender Treffer zur verdienten 0:1-Führung.

Der TSV Strümpfelbach setzte seinen positiven Trend fort und gewann das Auswärtsspiel beim TSV Miedelsbach mit 3:1. In einer intensiven Partie zeigte der TSV vor allem in den entscheidenden Momenten große Effizienz und starke Standards.

Nach Wiederanpfiff nutzte Miedelsbach in der 50. Minute eine Unordnung in der Defensive des TSV und erzielte den Ausgleich zum 1:1. Strümpfelbach zeigte jedoch sofort die richtige Reaktion. In der 63. Minute brachte eine scharfe Hereingabe von Yannick die erneute Führung: Timo Heubach stand goldrichtig und vollendete zum 1:2.

Den Deckel auf die Partie setzte Moritz Brukner in der 85. Minute. Nach einem perfekt getimten Zuspiel von Marvin Sohn blieb er vor dem Tor eiskalt und schob zum 1:3-Endstand ein.

Mit einem starken Auftritt, hoher Laufbereitschaft und Effizienz im Abschluss sicherte sich der TSV Strümpfelbach die drei Punkte und bestätigte seine aktuell stabile Form.