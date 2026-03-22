TSV Michelfeld verpasst Überraschung, Führungsduo im Gleichschritt

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SV Allmersbach hat seine Ambitionen mit einem weiteren Ausrufezeichen untermauert. In Obersontheim führte der Tabellenzweite schon früh klar. Yusuf Dik traf in der 10. Minute, Nick Rühle legte in der 29. Minute nach, ehe Mario Greiner nur fünf Minuten später auf 3:0 stellte. Spätestens als Benjamin Mayer in der 63. und 72. Minute doppelt nachlegte, war die Partie entschieden. Der Treffer von Thomas Wagner per Foulelfmeter in der 82. Minute änderte daran nichts mehr. Allmersbach bleibt Gaildorf mit 51 Punkten auf den Fersen, Obersontheim steckt mit 19 Punkten weiter tief im unteren Bereich fest. ---

In Rudersberg entwickelte sich zunächst eine offene Partie. Paul Conradi brachte die Gastgeber in der 15. Minute in Führung, doch Luca Krämer glich in der 26. Minute aus. Kurz vor der Pause durfte Rudersberg durch Fabian Keinath nach dessen Treffer in der 45. Minute erneut hoffen. Nach dem Seitenwechsel aber drehte Oppenweiler die Partie. Moritz Stoppel traf in der 60. Minute zum 2:2, Even Stoppel in der 71. Minute zur Führung. Als Fabrice Liepold in der 89. Minute das 4:2 erzielte, war die Entscheidung gefallen, auch wenn er in der Nachspielzeit noch Gelb-Rot sah. Oppenweiler verbessert sich auf 29 Punkte, Rudersberg bleibt bei 14. ---

TSV Schwaikheim hat in Unterweissach einen bemerkenswert klaren Auswärtssieg gefeiert. Schon nach fünf Minuten brachte Pascal Conti die Gäste in Führung. Alen Rogosic erhöhte in der 37. Minute, ehe Benjamin Müller in der 61. Minute den Schlusspunkt setzte. Unterweissach fand über die gesamte Spielzeit kaum in diese Partie hinein und bleibt damit bei 28 Punkten, während Schwaikheim auf 30 Punkte klettert und sich im oberen Mittelfeld festsetzt. ---

Der Tabellenführer musste arbeiten, setzte sich aber erneut durch. Serkan Uygun erzielte in der 29. Minute die Führung für TSV Gaildorf, ehe Jonas Amann in der 53. Minute ausglich und Michelfeld auf einen wichtigen Punkt hoffen ließ. Doch nur zwei Minuten später traf Finn-Fabian Kuhr per Handelfmeter zum 2:1 für Gaildorf. Danach wurde die Partie zusätzlich von der Roten Karte gegen Jonas Amann in der 57. Minute geprägt, einer Szene, die in den Angaben als umstritten beschrieben wurde. Gaildorf steht nun bei 52 Punkten und behauptet die Spitze. Michelfeld bleibt bei 15 Punkten tief im Tabellenkeller. ---

TURA Untermünkheim hat den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen bestätigt und sich mit einem verdienten Heimsieg weiter Luft verschafft. Lange hielt Nellmersbach die Partie offen, doch in der 56. Minute brach Janik Koppenhöfer den Widerstand. Als Tim Oliver Baumann in der 90. Minute das 2:0 nachlegte, war die Partie endgültig entschieden. Untermünkheim verbessert sich damit auf 22 Punkte, Nellmersbach bleibt bei 21 und kann sich nach unten weiterhin nicht sicher fühlen. ---

Für SC Urbach war es der nächste Rückschlag in einer ohnehin schweren Saison. Lukas Schanzenbach brachte VfL Mainhardt bereits in der 7. Minute in Führung und gab den Gästen damit früh die Richtung vor. Urbach kämpfte sich durch Collin Gemoll in der 63. Minute noch einmal zurück, doch nur acht Minuten später traf erneut Lukas Schanzenbach zum 2:1. Die Gelb-Rote Karte gegen Valmir Thaqi in der 84. Minute verschärfte die Lage zusätzlich. Mainhardt zieht damit auf 25 Punkte davon, Urbach bleibt mit zehn Punkten abgeschlagen Letzter. ---

SV Breuningsweiler hat in Kreßberg einen reifen und klaren Auswärtssieg eingefahren. Lange hielt die SGM die Partie offen, doch in der letzten halben Stunde setzte sich die größere Klarheit der Gäste durch. Christian Stecher traf in der 59. Minute, Tim Draeger erhöhte in der 69. Minute, ehe Hamdan Yasir in der 87. Minute den Endstand herstellte. Breuningsweiler steht nun bei 28 Punkten und hat sich etwas Luft verschafft, Kreßberg bleibt bei 17 und damit tief in der Gefahrenzone. ---